Генсек: ОИС высоко оценивает роль Азербайджана в пропаганде исламской солидарности

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф Бен Ахмед аль-Усаймин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Сердечно поздравляю Ваше превосходительство и азербайджанский народ с национальным праздником страны - Днем Республики. Ваше превосходительство, да ниспошлет Вам Всевышний Аллах крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана - прогресса и благосостояния.

Организация исламского сотрудничества высоко оценивает тесные связи с Азербайджанской Республикой, поддержку Вашей страной ОИС, ее роль в пропаганде исламской солидарности, являвшейся целью создания организации. Хочу заверить Вас в том, что Организация исламского сотрудничества и впредь будет продолжать усилия по пропаганде общих ценностей между странами-членами, укреплению взаимного сотрудничества.

Убежден, что Ваше превосходительство и впредь будет оказывать поддержку и вносить вклад в укрепление сотрудничества между народами стран-членов и исламской солидарности", - говорится в поздравлении.