ОИС: Заявление Пашиняна по карабахскому конфликту не заслуживает комментариев

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта не заслуживает комментариев.

Об этом сказали Trend и Azernews в Организации исламского сотрудничества (ОИС), передает Day.Az.

"Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором говорится, что для разрешения конфликта так называемая "Нагорно-карабахская республика" должна находиться за столом переговоров, не заслуживает никаких комментариев", - сказали в ОИС.

В международных документах Нагорный Карабах признается территорией Азербайджана, отметили в организации.

"Позиция ОИС по нагорно-карабахскому конфликту последовательная и ясная. Мы решительно осуждаем агрессию Армении против Азербайджана. Мы требуем строгого выполнения резолюций Совета Безопасности ООН по решению нагорно-карабахского конфликта и незамедлительного, безоговорочного и полного вывода армянских вооруженных сил из Нагорного Карабаха и с других оккупированных азербайджанских территорий",- сказали в ОИС.

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