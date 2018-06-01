Генсек ОИС сделал важное заявление по карабахскому конфликту - ПОДРОБНОСТИ

Организация исламского сотрудничества (ОИС) готова содействовать урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом сказал в интервью Trend в пятницу генеральный секретарь организации Юсиф аль-Усеймин, передает Day.Az.

Генеральный секретарь напомнил, что в 12-м пункте резолюции, принятой в рамках 45-й сессии Совета министров иностранных дел стран-членов ОИС в Дакке (Бангладеш), организация призывает Армению и всех государств-членов Минской группы ОБСЕ конструктивно участвовать в продолжающемся мирном процессе, возглавляемом ОБСЕ на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и соответствующих решений и документов ОБСЕ.

"ОИС продолжит свои усилия по содействию мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в соответствии с этой резолюцией и готова участвовать в этом процессе по запросу вовлеченных сторон", - сказал генсек.

Юсиф аль-Усеймин отметил, что ОИС выступает за мирное урегулирование всех конфликтов путем переговоров и армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт не является исключением.

ОИС продолжит свои усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сказал генеральный секретарь.

Юсиф аль-Усеймин добавил, что в то же время организация ожидает, что новые власти Армении будут более открытыми в переговорном процессе.

Генсек отметил, что продолжающийся конфликт влияет на мир, стабильность и развитие в регионе.

"Продолжение любого конфликта не принесет ничего хорошего. Таким образом, стороны любого конфликта должны совместными усилиями, мирным путем разрешать конфликт, посредством переговоров. Необходимо активизировать региональные инициативы. Для того, чтобы урегулировать этот конфликт я призываю Армению сотрудничать в рамках региональных и международных инициатив", - сказал Юсиф аль-Усеймин.

По словам генерального секретаря, в ОИС твердо убеждены, решение конфликта военным путем неприемлемо. Поэтому в последние годы Генеральный секретариат ОИС уделяет особое внимание посредничеству и народной дипломатии для разрешения конфликта, сказал генсек.

"Сегодня Группа ОИС по вопросам мира, безопасности и урегулирования конфликтов полностью функциональна и задействована в деятельности по разрешению конфликтов в государствах-членах ОИС. Группа получает консультативное заключение от Совета старейшин ОИС и сети специальных посланников. Кроме того, была создана контактная группа ОИС по вопросам мира и разрешения конфликтов", - сказал Юсиф аль-Усеймин.

Генеральный секретарь отметил, что имеется ряд инструментов для разрешения конфликта.

"Прежде всего, вовлеченные стороны должны проявить политическую волю, интерес и гибкость и взяться за мирное решение. Тогда подходящие механизмы могут быть рассмотрены и применены для поиска мирного решения конфликта", - сказал Юсиф аль-Усеймин.

Генсек ОИС отметил, что все государства-члены организации должны руководствоваться благородными исламскими ценностями и разрешать свои проблемы мирными средствами.

"Согласно статье 27 Устава ОИС, государства-члены, являющиеся сторонами любого спора, продолжение которого может нанести ущерб интересам исламской уммы, или может поставить под угрозу мир и безопасность, должны найти решение проблемы путем переговоров, посредничества, арбитража или другими мирными средствами. С этой целью можно также провести консультации с Исполнительным комитетом и генеральным секретарем ОИС. Кроме того, в статье 28 Устава организации отмечается, что ОИС может сотрудничать с другими международными и региональными организациями в целях сохранения международного мира и безопасности и разрешения споров мирными средствами", - сказал генсек.

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