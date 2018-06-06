Откровение армянского министра: Баку был обеспокоен возможностью провокаций со стороны Армении

Продолжаются скандалы вокруг нового правительства Армении. Назначенные Николом Пашиняном министры один за другим демонстрируют свою неадекватность занимаемой должности.

На этот раз в эпицентре оказалось министерство обороны - один из столпов, на котором держится представление граждан Армении о своей государственности. Но в отличие от любителя "травки" министра образования или министра культуры, получившей должность после обучения Пашиняна английскому языку, от которых, в принципе, никто ничего толкового не ждал, министр обороны Давид Таноян проявил себя с неожиданной стороны. Неожиданной, в первую очередь, для самих армян, которых его последние заявления обеспокоили. Нет, даже не обеспокоили, а шокировали.

Издание "Голос Армении" выступило с обширной статьей по этому поводу, в каждой строчке которой звучит удивление и возмущение.

Что же такого натворил Давид Таноян?

"На днях нашего большого профессионала и умницу журналисты просят прокомментировать информацию, что в дни протестного движения в Армении Азербайджан накапливал ресурсы на линии соприкосновения с Карабахом. Дескать, правда ли это и что может министр по этому поводу сказать? И наш большой умница и самый первый профессионал в правительстве Пашиняна отвечает, что да, скопления ВС Азербайджана имели место быть, а объясняется это и тем, что Баку был обеспокоен возможностью "провокаций с нашей стороны".

Детский сад - детским садом, но это уже не смешно. Совсем не смешно, когда министр обороны Армении говорит о том, что скопления военной техники и живой силы Азербайджана объяснялись обеспокоенностью последнего возможностью провокаций с армянской стороны... Давид Тоноян сказал то, что должен был бы сказать министр обороны Азербайджана. То есть, если бы посредники от Минской группы поинтересовались у Баку, с чем связано скопление военной техники на линии соприкосновения вопреки обязательствам поддерживать режим прекращения огня, именно таким был бы вероятный оправдательный ответ министра обороны Азербайджана. Дескать, опасаемся провокаций армян. Сейчас азербайджанскому министру обороны оправдываться нет нужды. Зачем? Вместо него функцию оправдать действия Баку благополучно выполнил министр обороны Армении. Большая умничка и профессионал", - пишет "Голос Армении".

Судя по всему, от Танояна ждали совсем не этого. Про него, если судить по "ГА", говорили, что он большая умничка, поскольку долгое время работал при НАТО, и при таком толковом министре можно не опасаться за Карабах и границы Армении. Каково же было разочарование, когда вместо того, чтобы поддержать крикливые высказывания новых властей относительно "скопления азербайджанских войск" на границе в Нахчыване и на линии соприкосновения в Карабахе, ни кто-нибудь, а сам министр обороны заявляет, что азербайджанцы всего лишь опасались провокаций с армянской стороны. И опасались, скажем прямо, не напрасно.

"То, что сказал Тоноян, уже выходит за рамки термина "недоразумение". Это вплотную приближается к понятию "предательство"", - пишет "ГА".

Но на этом "грехи" Давида Танояна не заканчиваются. Он не менее неожиданно для армян высказался по поводу передислокации азербайджанских войск на границе Нахчывана с Арменией. "Никакого беспокойства нет, все находится под контролем. На самом деле азербайджанцы установили новую позицию на своей же территории", - сказал Тоноян журналистам после заседания правительства.

Напомним, что некоторые время назад, после претенциозных заявлений в адрес азербайджанского Нахчывана, сделанных Николом Пашиняном в ходе поездки в оккупированный Карабах, и демонстративного визита на границу министров обороны и иностранных дел РА, армянская сторона подняла шум по поводу очередного "скопления", а в приграничных армянских населенных пунктах на этой волне началась паника.

"Имеем приближение в Нахчыване азербайджанских позиций к границам Армении, - пишет по этому поводу "Голос Армении". - Причем, по утверждению некоторых экспертов, Азербайджан без единого выстрела взял под свой контроль территории, площадью превышающие те, который Баку взял под свой контроль в апреле 2016-го... А может, завтра наш умничка заявит, что продвижение азербайджанских ВС объясняется тем, что Баку опасается провокаций с армянской стороны на нахчыванском участке?

Сегодня общественности стараются внушить, пусть и невнятно, что ничего страшного в Нахчыване не произошло, поскольку Баку "всего лишь" провел передислокацию на своей территории. А если завтра Баку продвинется в направлении Агдама? Есть гарантия, что ведомство, возглавляемое нашим большим профессионалом и умничкой, не заявит, что ничего особого не происходит, поскольку Баку действует на своей территории?"

В принципе, именно так должно было бы отреагировать оборонное ведомство нормального государства на действия армии соседней страны на собственной территории.

В любом случае, заявления министра обороны стали для армянской стороны неприятным сюрпризом. Как-то не верится, что такой кадр, как Таноян, имеющий такой послужной список, мог просто ляпнуть, не подумав. Исключено. Думается, именно это особенно и волнует многих в Армении - Давид Таноян говорит то, о чем говорят в определенных кругах, покровительствующих революции Пашиняна.

Не случайно и в статье газеты "Голос Армении" еще раз напоминается тем, кто забыл: Президент США поздравил Президента Азербайджана со 100-летием республики и запуском Южного газового коридора. То есть в Баку получили целых два поздравления из Вашингтона, в то время как на Баграмяна 26 в Ереване почтальон не принес ни одного...

"Минобороны Армении оправдало действия Баку утверждением, что Азербайджан действует на своей территории. При этом наше самое свободное в мире телевидение самой свободной в мире страны победившей революции любви и терпимости на эту тему глупо молчит в тряпочку. При этом Давид Тоноян оправдал скопление азербайджанской военной техники и живой силы на линии соприкосновения с Карабахом обеспокоенностью Баку возможностью провокаций с армянской стороны", - пишет автор статьи, считая все это, а также беспорядки в Ханкенди вкупе с письмами Трампа элементами одного пазла.

"Все это уже совершенно не смешно", - заканчивает он.

А это никогда и не было смешно. Это большая трагедия Армении, длящаяся уже тридцать лет. Мало надежды, что в соседней стране ее уже начали осознавать. Но есть надежда, что ей в этом очень скоро помогут.

Зульфугар Ибрагимов