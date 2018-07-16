В Армении ищут способ оправдать брюссельский позор премьера

В Армении никак не могут определиться с тем, считать ли последние внешнеполитические явления победой "революции" Пашиняна, или это все же плохо для страны и радоваться тут нечему.

Речь о неоправдавшихся надеждах новых властей на повышенный европейский энтузиазм по отношению к Армении. После "бархатной революции" Пашинян уверил население, что "Запад с нами" и зарубежные инвестиции, ровно как и гранты потекут в страну нескончаемым потоком. В противовес этому пока что наблюдается лишь отток капитала из Армении. А европейские страны и организации, приветствовавшие Пашиняна бурными аплодисментами, не спешат дарить ему деньги, как ожидалось.

После провального визита Никола Пашиняна в Брюссель армянский агитпроп оказался в замешательстве. Будь на его месте Саргсян, СМИ изгалялись бы по всякому, высмеивая и позоря главу государства. Но Пашинян вроде как свой, и о нем, как о покойнике, либо хорошо, либо - никак.

Сам армянский премьер старается держать нос по ветру и утверждает, что Армения, мол, никогда не будет в статусе просящего. Эта фраза не может не вызвать удивления, так как со дня своего создания сто лет назад Армения только и занимается тем, что клянчит, выпрашивает и выплакивает помощь, подачки и преференции. Тем же отправился заниматься в Брюсселе и сам Пашинян. Правда, не ожидал такого результата. В Ереване рассчитывали на миллиарды безвозмездных финансовых вливаний в качестве платы за "демократизацию" и отход от России. А что в реальности? 160 миллионов евро, почти столько же, сколько планировалось еще в дореволюционные времена. Всего на 10 миллионов больше.

"После нашей революции мы слышали со стороны Евросоюза множество приветственных заявлений, но в политике каких-либо ощутимых изменений нет. Политика Евросоюза та же, что и четыре месяца назад, и мы считаем, что необходимо либо снизить тон воодушевленных заявлений, либо существенно изменить политику", - обиженно заявил Пашинян, подводя итоги своего визита в Брюссель.

В свою очередь, в Евросоюзе тоже удивлены такой реакции Еревана. Глава представительства Еврокомиссии в Армении Петр Свитальский после ультимативных заявлений Пашиняна сообщил журналистам, что на 2018-20 годы программа финансирования Армении составляет 140-160 миллионов евро. Это на 25% больше, чем предыдущая трехлетняя программа. А дальнейшее будет зависеть от проектов, которые представит Армения.

Заметим - вопреки ожиданиям Пашиняна, повышение финансирования будет зависеть не от степени революционности новых властей, а от конкретных проектов, потому как выбрасывать деньги на ветер Европа не собирается. Даже ради него.

Ни для кого не секрет, что "бархатная революция" является продуктом западных технологий. И если гонорары за совершенное оказались так низки, то либо Ереван сделал что-то не так, либо у заказчиков появились другие дела.

Армянские эксперты, аккуратно, почти что ювелирно комментируя это фиаско Пашиняна, стараются делать акцент на втором варианте. Так, по мнению политтехнолога Вигена Акобяна, такое невнимание к армянской революции обусловлено ситуацией в ЕС, где "очень многие страны, связывающие надежды с ЕС, обманываются в своих надеждах. Те же Украина, Грузия проявляют сдержанное недовольство". Теперь к числу недовольных потребителей "революционных" технологий присоединилась и Армения.

А вот политолог Гагик Амбарян против уравниловки. Более того, он считает, что по сравнению с другими странами, "пережившими революцию", Армению обделили. В то же время эксперт реалистично подходит к вопросу, отмечая: "Пашинян, наверное, ожидал, что ЕС предоставит финансовую помощь находящейся в тяжелой социально-экономической ситуации Армении, направит к нам инвесторов. Почему этого не произошло, есть простое объяснение. В Армении произошла революция, но мы не должны забывать, что Армения считается стратегическим союзником России номер один, а также и третьей страной в мире, где есть российская военная база. Страны ЕС ожидали от революции Пашиняна большего, но мы имеем то, что имеем".

Одним словом, хотели как лучше, а получилось как всегда. Примерив "шкуру" Саргсяна, Пашинян после Брюсселя наконец начал понимать, что сидение на двух стульях никак не способствует улучшению здоровья и повышению благосостояния. Все, что можно заработать таким путем, - это, пардон, геморрой.

Зульфугар Ибрагимов