Пашинян безуспешно пытается набить себе цену в торге с ЕС

"... Дело было так: во время встречи с одним из партнеров ЕС я выразил недоумение в связи с тем, что после революции ЕС не увеличивает объемы поддержки, предоставляемые Армении. Представитель ЕС отреагировал, заявив: "Почему вы так говорите, мы увеличили [поддержку] на 10 миллионов евро". Я заявил, что мы уже генерировали 42 миллиона евро по нескольким уголовным делам, и если мы одного из наших известных коррумпированных чиновников хорошенько потрясем, то из его карманов выпадет такая сумма", - заявил на днях премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, комментируя свой недавний визит в Брюссель. И тут неизбежно возникает дежавю, а именно, в памяти всплывает знакомый всем нам эпизод из культового романа И.Ильфа и Е.Петрова:

- Скажите, - спросил Кислярский жалобно, - а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?

- Я думаю, - сказал Ипполит Матвеевич, - что торг здесь неуместен!

Ситуация, конечно, схожая, однако в отличие от книжной истории, жалобно звучит как раз голос армянского премьера. Ни для кого ведь не секрет, что Армения в целом генерирует мало материальных благ, а финансы тратит на порядок больше многих гораздо более крупных и богатых стран. Только военные расходы официально обходятся казне в сумму, равную около 30% ВВП. Такова цена военной агрессии против Азербайджана, которую новая власть, вопреки претензиям на соответствие правам и праву, поддерживает всецело. Вот и получается, что лидеры страны, что новые, что старые, вынуждены ходить по миру с сумой. По существу, роль лидера Республики Армения однозначно предполагает попрошайничество.

Но вернемся к началу нашей истории. Итак, Пашинян 11-12 июля находился в Брюсселе, где принимал участие в саммите НАТО. В рамках этого статусного мероприятия Пашинян провел ряд встреч с официальными высокопоставленными лицами ЕС и НАТО, а также с лидерами более 10-ти государств...и далее по тексту. Позже Никол Пашинян посчитал нужным оправдаться и написал на своей странице в Facebook: "Смысл сказанного был в том, что демократическая Армения ожидает гораздо более серьезного отношения". Ой ли? Кто-то ведь мог подумать, что "новая, "истинно демократическая" Армения опять побирается и набивает цену. Как ни выкручивайся, но по существу все ведь выглядит именно так.

Собственно, Пашинян и сам признается, что в Брюссель поехал, что называется, людей посмотреть и себя показать...ну и денег поклянчить, как оказалось на самом деле. Никаких практических задач перед ним не стояло. Членство в Евросоюзе или НАТО Армении в обозримом будущем точно не грозит. И единственная "осязаемая" цель - урвать жалкие крохи с барского стола обеих западных структур, но в первую очередь - возбудить ревность у Москвы, от которой Армения зависит всесторонне. Речь идет о том, что географическое положение и блокада границ со стороны Азербайджана и Турции неминуемо делают Армению заложницей отношений с Россией. Практически весь ее экспорт нацелен на рынки РФ, как впрочем и капиталовложения исходят оттуда. Это означает, что "конвертация" армянской экономики в европейский формат займет многие годы, при условии, конечно, что эта задача действительно будет стоять перед страной и будет выполняться системно. Стоит ли действительно такая задача перед правительством Никола Пашиняна, или это всего лишь рекламный трюк, призванный запудрить мозги части электората, недовольной политикой Кремля, неизвестно. Еще более актуальный вопрос: а есть ли у Пашиняна столько времени в запасе? Это тоже пока остается тайной, так как стремительная и непредсказуемая динамика последних событий в стране не оставляет шансов для рационального прогнозирования. Новая власть пытается убедить развитые страны мира в том, что со старой коррумпированной донельзя Арменией покончено навсегда. Что "новая" Армения стала действительно демократической и "жалкие" 10 или даже 100 миллионов - ничто, для спасения "отцов армянской демократии". При этом отсутствует понимание того, что после распада СССР и Восточного блока Брюссель накопил приличный опыт обращения с бывшими странами соцлагеря и сегодня очень скрупулезно обуславливает финансовые вливания фактическим осуществлением реформ, естественно, по своему разумению. Не реформы на словах или бумаге, а реальные шаги в точности, как того требует ЕС. Подобные реформы, предусматривающие зачастую деструктивную приватизацию и жесткие ограничения и квоты в различных отраслях экономики, уже поставили ряд "бывших" в положение банкротов-иждивенцев, крайне зависимых от центра и получающих от него отнюдь не щедрые подачки. Вдобавок, большинство из них приняли военные базы НАТО, тем самым взяв на себя роль заложников военного противостояния между Западом и Москвой.

Но вернемся к Армении. Пока, что кампания борьбы с коррупцией, объявленная новой властью, ведется избирательно. То есть, карают "чужих" коррупционеров, но не трогают "своих". По сути, Пашинян санкционировал репрессии против политических противников. Такой подход, безусловно, не способен в корне изменить систему, а лишь провести "косметический ремонт", но вдобавок, вызывает серьезные сомнения по поводу истинной демократичности нынешней армянской "демократии". Далее реформы, по европейскому образцу, резко ограничивающие финансирование социальной сферы, неизбежно будут болезненно восприняты в обществе и соответственно урежут политическую поддержку власти со стороны электората. И это в то время, когда Пашиняну она необходима как воздух и вода, чтобы успешно провести досрочные выборы. Собственно, это далеко не полный список практически невыполнимых (для Армении) запросов "коллективного" Запада. Для их выполнения необходимо полное обнуление экономической системы с последующим переходом от теневой экономики к нормальной рыночной. Однако, тем самым актуализируется риск последующих революций и, вероятнее всего, гораздо менее мирных, чем последняя. По существу, Пашинян и его команда оказались в тупиковой ситуации, которая неотвратимо ведет к тому, что "новая" Армения будет вынуждена следовать по пути Армении "старой" и в точности как прежние правительства страны покрывать коррупцию и рьяно добиваться благосклонности Москвы, под аккомпанемент высоконравственных речей о демократии и свободах.

Собственно, события в Армении говорят о том, что несмотря на обновленные ярлыки и лозунги, во власти поменялись только люди, идет передел власти и собственности, но коррупционная сущность системы администрирования остается прежней. С чего бы тогда Еревану ждать особых щедрот от ЕС?!

Сабухи Иманов