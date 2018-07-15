Антиевропейская истерия в Армении из-за нового документа о партнерстве Брюсселя и Баку - ПОДРОБНОСТИ

На фоне русофобской истерии в армянском обществе стремительно увеличивается недовольство политикой Европейского Союза, который открыто заявляет симпатию и свою готовность к развернутому сотрудничеству с Азербайджаном. Этот факт серьезно бьет по интересам Армении, которая видит в реальности единственным спасением своей "государственности" разворот в сторону Запада.

Однако на фоне происходящих событий в регионе (далеко не в пользу Армении), в частности, реализации мощных энергетических, транспортных проектов Азербайджана, направленных на усиление связей и сотрудничества с Европой, радужные европейские иллюзии армян стремительно рассеиваются. На их смену приходят недовольство и необоснованные претензии теперь уже к европейскому миру, что свойстенно армянскому фактору.

По логике армян - им все вокруг должны, будь то Евросоюз, или Россия, и даже США, которым Армения как вассальное государство России малоинтересна. Обида и недовольство армян, обращенные к единственному, ближайшему сознику - России - переросли в паранойю, о чем зачастую заявляют даже в российском экспертном сообществе. На этой волне враждебности к российской политике и русским разочарование армянских политиков неугодным для Еревана поведением Европы еще больше усугубляет смятение и растерянность населения, которое окончательно запуталось в собственном выборе как внутри страны, так и на внешней арене.

СМИ Еревана транслируют твердое мнение о том, что заверения западных структур и их реальные действия полностью расхожие, и что Европа ведет продажную политику в отношении Армении. Подобное мнение еще больше утвердилось после недавнего парафирования документа между Азербайджаном и ЕС под названием "Приоритеты партнерства". Этот факт стал настоящим ударом для Еревана, и, судя по лихорадочным публикациям в СМИ, потребуется очень долгое время, чтобы там "переварили" эту информацию. К слову сказать, в Армении сильно просчитались итогами недавней встречи премьера Пашиняна с председателем Евросовета Дональдом Туском, от которой были сверхожидания в плане углубления двустороннего сотрудничества.

На самом деле, как минимум, наивно выглядят ожидания армян о том, что Европа полностью переключится на Армению и прекратит выстраивать отношения с более развитым и успешным Азербайджаном. Еще смешнее выглядят суждения в армянском политическом поле о том, что если в ЕС приветствуют "бархатную революцию" в Армении, то она обязана раскрыть свои объятия и впустить полунищую страну в большую европейскую семью.

Послушайте, в эти престижные двери Евросоюза, кроме Азербайджана, стучатся более продвинутые страны постсоветского пространства, нежели Армения. Азербайджан не рвется ни в Европейский Союз, ни в НАТО, и даже ни в российские ЕАЭС, или ОДКБ, откуда кстати неоднократно получал приглашения о членстве. Наша страна проводит многовекторную политику, развернутую на Запад и Восток, основанную на равноправном партнерстве и национальных интересах государства. Это принципиальная позиция самодостаточной страны, которая уверенно проводит собственную независимую политику и выстраивает полноценное сотрудничество и с Европой, и с Россией. Разумеется, Армению тяготит этот факт, и все, что ей остается, так это смириться с этой нелицеприятной для нее реальностью. Но так или иначе, эйфория от обретенной с поддержки Запада псевдосвободы неумолимо проходит, и наступает суровая бытность, суть которой в том, что Армения всегда будет зависеть от указки России, поскольку ей нет места в европейском фланге, как бы она ни мечтала об этом, строя воздушные замки. С другой стороны, Армения обескуражена, не только перспективами двустороннего экономического, энергетического сотрудничества между Европой и Азербайджаном, там больше всего ополчились против Брюсселя из-за приверженности Европы в вопросе территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана, которая вновь нашла отражение в очередном документе.

Важнейший пункт документа, указывающий на принципиальную позицию ЕС в направлении карабахского урегулирования, сильно задел армянскую сторону и открыто ополчил "армянский фактор" против Европы. Именно поэтому сейчас с надрывом армянские политтехнологи голосят о том, что Европа - не друг, а враг армянского народа. Но зная не по наслышке о лживой сути армянства и беспринципной политике официального Еревана, не стоит усомниться в том, что при любой, даже мизерной возможности, армянские политики ради своих же личных интересов бросят к ногам того же Запада эту так называемую государственность. Причем сделают это легко, без всякого напряга и колебаний...

Матанат Насибова