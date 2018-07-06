Очередная резолюция ЕС в поддержку Азербайджана – показатель надежного стратегического союзничества – МНЕНИЕ

Очередная резолюция ЕС в поддержку Азербайджана -показатель надежного стратегического союзничества

Об этом заявил Day.Az известный азербайджанский политолог, профессор Западного университета Фикрет Садыхов, комментируя документ принятый накануне Европейским парламентом в поддержку Азербайджана.

По его словам, принятие Европараламентом очередной резолюции по Азербайджану, является еще одним показателем надежного двустороннего стратегического союзничества.

"Примечательно, что в резолюции указан специальный пункт по беженцам и вынужденным переселенцам, указывающий на поддержку усилиям правительства Азербайджана в этом приоритетном для нас вопросе. В документе говорится о необходимости решения проблемы в рамках международного права, при условии восстановления территориальной целостности и нерушимости азербайджанских границ.Европейский Союз и ранее отмечал, что в Азербайджане проблемы граждан, получивших статус беженца и вынужденных переселенцев, последовательно решаются на государственном уровне,и что этот факт не всегда свойственен для иных государств региона. В настоящее время продолжается возвращение жителей в освобожденное от оккупации село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района и. этот ша также поддерживают наши европейские партнеры,что в свою очередь способствует усилению двусторонних отношений ", - сказал азербайджанский политолог.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армени.В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова