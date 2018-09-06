В Армении составили список священников-извращенцев

В последнее время в армянской прессе написано множество статьей об Армянской апостольской церкви. И, как уверяют армянские журналисты, эти статьи написаны на основании источников в церкви.

И вот, армянское издание shame.am решило систематизировать эту информацию и в соответствии со сферами представить читателю цикл кратких публикаций на основании фактов.

И начали они с родного брата Гарегина Второго. Речь идет о педофилии предводителя Российской и Ново-Нахичеванской армянской епархии, архиепископа Езраса Нерсисяна. Езрас (в миру - Мкртич) Нерсисян в годы учебы в Геворкяновской семинарии, по словам Арцруни Аветисяна (священника Григора), несколько раз изнасиловал приехавшего из Аргентины и обучающегося в семинарии подростка-армянина по имени Микаел (Марчелло). Микаел в дальнейшем был рукоположен в священники по имени Масис Гююмджян (Гююмян) и служил в Испании. А Мкртич Нерсисян был рукоположен в иеромонахи (принял обет безбрачия) по имени Езрас Нерсисян, и католикос Гарегин Второй назначил его предводителем Российской и Ново-Нахичеванской армянской епархии.

В семинарии у Езраса был друг по имени Акоп, который также был геем. Акоп (кличка - Иуда) был рукоположен в дьяконы, затем - в иеромонахи и тезоименован в отца Хорена. Гарегин Второй, узнав, что этот священнослужитель - гомосексуалист и сожитель своего брата, не только удостаивает его сана иеромонаха, но и отправляет в Загорск на практику, а в дальнейшем назначает инспектором Севанской духовной семинарии "Вазгенян". Через некоторое время отец Хорен отходит от церкви.

Армянское издание составило список известных священнослужителей, в который вошли демонстрирующие проявления гомосексуализма священнослужители. О них есть разные факты, свидетельствующие о том, что перечисленные монашествующие священнослужители по меньшей мере имеют гомосексуальную ориентацию.

1. Архиепископ Давид Саакян (бывший ключарь Иерусалимского монастыря Святых Акопянц, ныне покойный),

2. архиепископ Овнан Тертерян (предводитель Западной армянской епархии ААЦ),

3. архиепископ Натан Ованисян (директор отдела внешних отношений и протокола Первопрестольного Эчмиадзина, кличка - Нанар)

4. архиепископ Парен Аветикян (бывший директор музеев Первопрестольного Эчмиадзина),

5. епископ Нарек Берберян (предводитель Бразильской епархии),

6. епископ Анушаван Жамкочян (духовный инспектор Ереванской Соборной церкви Св. Григория Просветителя, декан факультета богословия ЕГУ),

7. епископ Ваан Ованисян (предводитель Французской армянской епархии),

8. епископ Тарон Черечян (духовный пастырь Южной Франции, отслуживший),

9. епископ Маркос Ованисян (предводитель Украинской епархии),

10. архимандрит Хад Джундурян (бывший инспектор Вифлеемского монастыря Святого Рождества),

11. архимандрит Затик Аветикян (наместник армянского Патриаршего делегата в Бельгии),

12. архимандрит Арен Шаинян (наместник патриаршего делегата Западной Европы в Голландии),

13. архимандрит Макар Акопян (викарий Сюникской епархии ААЦ),

14. архимандрит Хорен Аракелян (местоблюститель Греческой армянской епархии),

15. архимандрит Кюрег Давтян (начальник кадров Первопрестольного Эчмиадзина),

16. архимандрит Гарегин Амбарцумян (инспектор Геворкяновской семинарии),

17. архимандрит Завен Язычян (бывший духовный пастырь Сингапура, Мьянмы и Дакки (Бангладеш),

18. иерономах Анания Цатурян (жезлоносец католикоса Гарегина Второго),

19. иеромонах Гегард Вауни (расстриженный, бывший жезлоносец католикоса Гарегина Второго),

20. иеромонах Акоп Григорян (расстриженный, бывший секретарь начальника канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина).

Кстати, этот список не окончательный и имеет тенденцию пополняться новыми и соблазнительными именами монашествующих священнослужителей.

Таково положение в армянской церкви. Но...

На днях жители села Джрарби Армавирской области обнаружили, что руководитель аппарата премьер-министра Пашиняна Эдуард Агаджанян, мягко говоря, представитель однополой ориентации. В этом селе есть известный гей по имени Маис Симонян, работает официантом в одном из кафе, принадлежащем Агаджаняну.

Как-то на рассвете жители Джрарби заметили, как в их селе появился автомобиль Эдуарда Агаджаняна, из которого вышел самодовольный Маис. Откуда приехал автомобиль, чем занимались пассажиры... Это крайне личное, куда соваться не следует. Но жители села обратились в СМИ. "Мы настороженно следим за шагами геев нового правительства, что же сделал с нами Никол?" - возмущаются они в беседе с одним из изданий: "... мы обращаемся к вам с надеждой, веря, что донесете наши слова до премьер-министра РА, кто пресечет и уведет этих геев подальше от нашего чистого и непорочного Джрарби, в противном случае мы забросаем камнями здание правительства", - завершают свои слова обратившиеся в прессу возмущенные крестьяне.

Одним словом, жизнь в Армении становится интереснее, и все с интересом дожидаются новых выявлений.

Сабухи Иманов