"Историческая призма": 1919 год. Зверства армянских националистов в Ведибасаре потрясли регион

Территория Ведибасара (ныне Араратский район Армении) в XVII-XVIII столетиях входила в состав вначале Чухурсаадского беглярбества Сефевидского государства, а затем - Иреванского ханства. После завоевания Иреванского ханства (1827) царской Россией и заключения Туркменчайского договора (1828) этот район первоначально входил в состав Армянской области (1828-1840), а с 1849 года - Иреванского уезда Иреванской губернии.

Немалая часть из переселившихся в 1828-1829 гг. на территорию бывшего Иреванского ханства персидских армян из Салмаса, Хоя и Урмии была размещена в Ведибасаре, постепенно умножая свою численность.

С момента провозглашения независимости Армении и Азербайджана в мае 1918 года уезды Иреванской губернии стали объектом споров между двумя государствами. Хотя споры велись в основном вокруг территорий со смешанным населением, однако Армения, пытаясь установить полный контроль над всей территорией губернии, стремилась очистить её от мусульманского населения. Эта политика начала проводиться практически с момента образования Араратской Республики и приобрела наибольшие масштабы после ухода в ноябре 1918 года турецкой армии с Южного Кавказа.

Именно с этого времени мусульманское население Иреванской губернии начинает подвергаться систематической резне со стороны вооруженных сил Армении. Ведибасараский район Иреванского уезда, подавляющую часть населения которого составляли мусульмане, находился в эпицентре этих событий.

В 1919 году армянское правительство организовало несколько военных экспедиций против мусульманского населения Ведибасара. Уполномоченный Ведибасарского района и Миллистана Иреванского уезда Магеррам Алиев в своем рапорте председателю Совета министров Азербайджана от 10 марта 1919 года докладывал о непосредственном участии военных сил Армянской Республики, руководимых полковником Долухановым, в погромах мусульманских селений Сеид Кетанлу, Хараба, Кетанлу, Шайб, Афшар, Карахач, Кадылу, Верхний Карабахлар, Агасыбекли, Дахнав, Шагаблу, Джайтран, Ширазлу, Каралах, Халиса, Беюк Веди и др. Жители указанных селений, по словам М.Алиева, попросту были уничтожены:

"Полковник Долуханов... с войсковыми частями вырезал мусульманское население в селах... Ужасы этой резни не поддаются описанию: надругались над убитыми стариками, женщинами и детьми, совершали бессердечные глумления: распарывали у убитых животы, выкалывались у них глаза... В этих селениях были вырезаны... несколько сот душ.... армянские отряды... забрали несколько сот красивых замужних женщин и девушек, которые и сейчас находятся в их руках и подвергаются бесчестиям...".

Замминистра иностранных дел Адиль хан Зиятханов в своей телеграмме от 21 марта 1919 года министру иностранных дел Азербайджана Мамед Юсифу Джафарову также подтвердил факт увода в плен нескольких сот девушек и женщин армянскими вооруженными отрядами во время разгрома мусульманских селений Карахач, Кадылу, Карабеклар, Агасибекли, Дахназ, Шаганлу. Эта акция вызвала возмущение правительства Азербайджана, которое 24 марта 1919 года через своего дипломатического представителя в Армении Магомет хана Текинского отправило протест правительству Армении:

"По поручению моего правительства, предлагаю правительству Республики Армения немедленно освободить всех уведенных мусульманских женщин и девушек из рук армянских солдат".

Как видно из содержания телеграммы заместителя дипломатического представителя Азербайджана в Грузии Ф.Векилова министру иностранных дел М.Ю. Джафарову от 31 марта 1919 года, данный вопрос был поднят и перед представителем Верховного союзного командования в Иреване. Однако, как следует из телеграммы полномочного представителя Азербайджана в Армении М.Текинского министру иностранных дел Армении от 12 июля 1919 года, армянская сторона не собиралась возвращать нескольких сот мусульманских женщин, уведенных в качестве наложниц армянскими солдатами.

Армянская сторона не собиралась возвращать нескольких сот мусульманских женщин, уведенных в качестве наложниц армянскими солдатами.

4 июля 1919 г. армянские войска под командованием полковника Апросимова подступили к селению Беюк Веди. По занятии позиций командующий отрядом послал вединцам требование прислать делегатов для переговоров. Вединцы прислали двух делегатов, которым командующий предъявил ультиматум из 3-х пунктов: 1) выдать оружие; 2) выдать главарей и 3) не убирать посевы до распоряжения.

Как видно из доклада Текинского, во время переговоров делегаты вединцев были убиты и после этого кавалерийские части армянского отряда стали постепенно двигаться к селу Беюк Веди, занимая новые выгодные позиции. Вединцы, видя это, потребовали прекратить дальнейшее движение и вернуться к месту первоначального расположения отряда. Не получив никакого ответа на свое требование и опасаясь быть окруженными, вединцы открыли огонь по армянской кавалерии, которая стала отвечать вединцам, но, потеряв 42 человека всадников и одного офицера, обратилась в бегство.

После этого поражения армянское высшее командование поручило помощнику военного министра Дро организовать новое (четвертое по счету) наступление на Веди, но уже с более внушительными силами. Дро, кроме регулярных войск, взял с собой знаменитых маузеристов и перешел в наступление, уверив всех, что не оставит скоро в Веди камня на камне. Узнав о первом наступлении армян с большими силами, командующий вединцами Абас-Кули Шадлинский решил принять бой у самого селения, где имеются сильные позиции и выгодный для вединцев фронт.

Армяне, не встречая сопротивления, решили, что селение оставлено мусульманами, и быстро двинулись на него. Но когда они подошли почти до домов селения, по ним был открыт убийственный огонь из захваченных у армян пулеметов и ружей. Армяне сначала пришли в замешательство, но затем под давлением своих офицеров бросились в атаку. Мусульмане встретили их холодным оружием, вилами и топорами. Схватка длилась около трех четвертей часа, в результате армяне, потеряв значительную часть своих солдат, вынуждены были отступить.

В это время поступило предложение английского командования прекратить военные действия с обеих сторон, в результате чего наступило временное затишье.

В телеграмме от 11 июля 1919 года министру иностранных дел Азербайджана М.Ю.Джафарову полномочный представитель в Армении М.Текинский писал:

"В Эривань прибывает много раненых армян. Убитых армянских солдат более двухсот. Убитых и раненых офицеров более десяти. Говорят, что мусульмане отняли у армян две пушки и восемь пулеметов. Стягивают войска для возобновления наступления. Настроение армян подавленное. Армяне неуспех объявляют присутствием турецких аскеров, чему верит и английская миссия. Турецких аскеров совершенно нет в селениях, и подобная информация - обычная от армян. Пристрастие англичан видно из ноты британского военного представителя, сегодня врученной мне".

В телеграмме министру иностранных дел Азербайджана Ф.Хойскому заместитель дипломатического представителя Азербайджана в Грузии Ф.Векилов отмечал, что во время встречи 12 июля с генералом Кори и обсуждения с ним событий в Ведибасаре, почувствовал, что "англичане проинформированы армянами в благоприятном для последних направлении. В каждом слове я чувствовал, что он готов был обвинить мусульман во всех произошедших события в Карабахе и Эриванской губернии".

Кровавый инцидент в Ведибасаре, который дорого обошелся армянской стороне, вызвал протест полномочного представителя Армении в Азербайджане Т.Бекзадяна. Он обвинил население Беюк Веди в неподчинении законным властям, снабжении их оружием из неведомых источников, под которыми подразумевались Турция и Азербайджан.

Давая в ответной телеграмме от 31 июля 1919 года собственную оценку действиям вединцев, полномочный представитель Азербайджанской Республики в Армении М.Текинский отмечал: "Можно спорить с неосновательностью убеждения Беюк Вединцев, но при подобном убеждении, вынесенном ими на основании не от них зависящих обстоятельств, нельзя их винить и считать орудием для подрыва государственных основ Армении".

В телеграмме же в министерство иностранных дел Армении 2 августа 1919 года полномочный представитель Азербайджана в Армении М.Текинский раскрыл истинные причины, побудившие население Беюк Веди взяться за оружие: "Ко мне почти ежедневно поступают словесные и письменные жалобы мусульман на убийства, ночные нападения на дома армянами, одетыми в форму милиционеров, на грабежи на улицах города Эривани и на дорогах Зангибасарского, Ведибасарского, Гарнибасарского и др. районов. На вопрос, почему мусульмане Беюк Веди решились бороться с Арменией, беюквединцы указывают на более 300 мусульманских сел, разрушенных армянами и на убитых армянами несколько десятков тысяч мусульман - мужчин, женщин и детей, и, основываясь на этих имевших место обстоятельствах, особенно после убийства двух их делегатов, вынесли беюквединцы твердое убеждение, что все равно разделят участь уничтоженных сел и убитых мусульман. В виду невероятных и неслыханных насилий в Армении, чинимых армянами почти ежедневно над мусульманами - грабежей и убийств, большинство мусульманских селений в Армении придерживается убеждения беюквединцев, поэтому мусульмане целых районов в своих протестах по поводу присоединения к Армении просят присоединить их к любому государству, но только не к Армении, или же над ними установить временно до окончания мирной конференции любую власть, но только не армянскую".

Однако армянская сторона посчитала ответ полномочного представителя Азербайджана как вмешательство во внутренние дела Армении. Якобы события имели место на бесспорной территории Армении. В ответе полномочного представителя М.Текинского отмечалось, что армянская сторона не имеет основания считать данную территорию своей, поскольку там не существует и тени её власти. Поэтому действия правительства Армении в Беюк Веди надо рассматривать не как государственную меру по наказанию восставших граждан, а акт, имеющий целью силою оружия присоединить район к территории Республики Армения.

В телеграмме от 24 июля 1919 года министру иностранных дел Азербайджанской Республики М.Текинский просил принять меры, чтобы армянские войска отошли, иначе положение мусульманского населения селения Беюк Веди станет тяжелым и даже опасным. Опасения полномочного представителя Азербайджана в Армении были не случайными. К концу 1919 г., за исключением некоторых сел Зангибасара, были уничтожены все села Иреванского уезда, в том числе все села Ведибасара. Часть населения 87 азербайджанских сел на территории Вединского района была истреблена, многие погибли от холода, голода, болезней, а оставшиеся в живых нашли убежище в Иране, Турции и Азербайджане.

В период Советской Армении азербайджанские села Ведибасара стали заселяться армянами, прибывавшими сюда под названием "репатриантов" из различных стран Ближнего и Среднего Востока, а названия всех топонимов района были переименованы на армянский лад.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана