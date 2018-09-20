Гарегин испугался протестов - "Не надо, я сам"

Католикос Гарегин II уйдет в отставку по собственной воле, согласно достигнутой с новыми властями договоренности, пишет газета "Жоговурд" (Народ).

Согласно некоторым сведениям, он сделает это, сославшись на проблемы со здоровьем. Кстати, слухи об этом уже муссируются.

За комментариями газета обратилась к директору информационной службы Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерею Ваграму Меликяну. Меликян опроверг слухи об отставке Католикоса Гарегина II и призвал не верить лживым слухам.

По его словам, на протяжении всех 27-ми лет независимости власти всегда относились к церкви и, в частности, Католикосу с уважением, "отдавая должное их исключительной роли в развитии государственности и укреплении национального единства и солидарности".

Тем не менее, дыма без огня не бывает.

Напомним, что в июле главе армянской церкви пришлось пережить немало неприятных моментов. Протесты против него начались сразу после "бархатной революции", а в июле достигли своего апогея. Когда активисты движения "Новая Армения, новый католикос" заблокировали автомобиль патриарха, на котором он направлялся в паломничество в Вайоц-Дзор. Как сообщалось, дорога "католикос-мобилю" был перекрыт машинами и камнями, а в адрес Гарегина выкрикивались оскорбления и угрозы. Вызволила из окружения его полиция, но паломничество сорвалось и Гарегин был вынужден вернуться в Эчмиадзин.

Протестные настроения против Католикоса и лозунги "Гарегин, уходи" продолжают оставаться актуальными в Армении. Поэтому опровержения из ААЦ можно поставить под сомнение. "Неприкасаемость" Гарегина уже сломана, а вместе с ним - и авторитет церкви, без влияния которой Армения просто перестанет существовать.

Султан Керим