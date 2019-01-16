Американский эксперт: Еще пара шагов - и армяне застрелили бы меня

Американский эксперт и политический консультант Рауль Ловери Контрерас опубликовал статью в издании Times of San Diego, в которой поделился впечатлениями о поездке в Баку на прошедший 6-й Международный гуманитарный форум.

"Я искренне считаю США великой страной, но вера в то, что Соединенные Штаты велики, не исключает улучшения. В течение моей жизни я принимал участие в медленном, неохотном укреплении равенства людей разных рас и цветов кожи", - пишет автор, отмечая, что случались и кризисы, приводя в пример стрельбу в синагоге в Питтсбурге, где погибли 11 прихожан и другие подобные случаи.

"Когда появились новости о стрельбе в Питтсбурге, я был в ярости. Участие в международном гуманитарном форуме с людьми всех рас и религий усилило мой гнев по отношению к антисемитам и другим сумасшедшим, которые приходят на религиозные службы с автоматом. По иронии судьбы, в день стрельбы в Питсбургской синагоге я посетил недавно восстановленное село для 150 семей в Азербайджане. Оно называется Джоджуг Марджанлы и расположено в 150 километрах вглубь страны - но было захвачено и оккупировано армянскими силами в 1993 году. Оккупация села завершилась тригода назад. 450 азербайджанских семей, живших здесь, были вынуждены бежать, опасаясь за свою жизнь. Выжившие стали внутренне перемещенными лицами, они стали частью миллиона азербайджанских беженцев, зарегистрированных Организацией Объединенных Наций", - пишет эксперт.

Однако три года назад азербайджанские вооруженные силы успешно атаковали и освободили часть земель, оккупированных Арменией. Через четверть века изгнания часть азербайджанцев смогла вернуться домой, отмечает Контрерас.

По его словам, село Джоджуг Марджанлы предвещает позитивное будущее для всего Кавказского региона, который - с начала армянской агрессии против Азербайджана - раздирают конфликты.

"Правительство Азербайджана построило новые дома в Джоджуг Марджанлы и восстановило разрушенную мечеть, гражданские здания и школу. Приблизительно 150 из первоначальных сельских жителей, которые были изгнаны отсюда в 1993 году, вернулись в свои дома. Еще 300 семей вернутся по мере строительства новых домов для них. При Президенте Ильхаме Алиеве Азербайджан продолжил развиваться по западному образцу. Результат - современная нация, которая смотрит вперед. Джоджуг Марджанлы подчеркивает продолжающиеся усилия лидеров страны", - подчеркивает американский эксперт.

Автор пишет: "По другую сторону, в конце главной улицы восстановленного села Джоджуг Марджанлы, стоит укрепленный барьер, блокирующий территорию с другой стороны. Когда я просил, что там, дальше, мне ответили, что там - позиции армянских солдат с оружием и техникой. "- Что же будет, если я прямо сейчас перейду барьер, размахивая американским паспортом, и крича, что я американец?" - "Они застрелят тебя." - завершил свой рассказ Контрерас.

И это - пожалуй самая пронзительная иллюстрация разницы между стороонами конфликта. Азербайджан несет созидание, равенство и мирную жизнь. Армянские солдаты способны нести только лишения и смерть всем вокруг.