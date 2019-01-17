Иран поддержал Азербайджан и довел до истерики Армению - ПОДРОБНОСТИ

Накануне в парламенте Армении депутат от фракции "Мой шаг" Айк Конджорян высказался относительно соседей Армении по региону, в том числе Ирана, назвав тот страной авторитарного характера. Сказано это было в том смысле, что единственной демократией региона на данный момент является Грузия и Армении надо подтянуться до нее.

Предложение тянуться до Грузии в плане "демократизации" особого интереса не вызвало, зато определение, данное Ирану, взволновало соцсети и общественность, а также соратников Конджоряна, которому пришлось оправдываться, убеждая, что его неправильно поняли.

"Принимая во внимание реакцию общественности, возможно, необходимо было сформулировать несколько иначе. Это была ошибка, которая больше не повторится", - пообещал Айк Конджорян, заверив, что ни в коем случае не принижает "родственный Иран, его добрососедские и теплые отношения с Арменией".

Думается, такая бурная реакция на формулировку в адрес Тегерана далеко не случайна и соратник Пашиняна не подвергся бы побиванию камнями, если бы не визит в Баку главы Генштаба ИРИ.

Генерал-лейтенант Мохаммад Багери прибыл в среду в Азербайджан с официальным визитом по приглашению министра обороны АР генерал-полковник Закира Гасанова. На вчерашней встрече с азербайджанским министром Багери, отметив истерические связи двух государств во всех областях, подчеркнул, что Иран поддерживает территориальную целостность и справедливую позицию Азербайджана в урегулировании конфликта и будет оказывать ему всестороннюю поддержку.

В ходе встречи Багери с Закиром Гасановым был подписан протокол о военном сотрудничестве.

"Стороны изучили пути расширения двустороннего сотрудничества. Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана, и призывает к расширению сотрудничества в области логистики, военной подготовки и обмена опытом", - заявил Багери журналистам по итогам встречи, выразил надежду, что его визит в Азербайджан станет большим шагом на пути к расширению ирано-азербайджанского военного сотрудничества.

В свою очередь, министр обороны тоже заметил, что Азербайджан связывает большие надежды с этим визитом.

Окончательно добило наших армянских соседей заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно того, что Россия занимается подготовкой трехстороннего саммита с участием Ирана и Азербайджана. "Мы такой саммит готовим, я вас уверяю - он состоится", - сказал Лавров. Любое упоминание о форматах с участием Азербайджана, создаваемых с, как считают в Ереване, союзниками Армении в регионе, вызывает у армянской стороны чувство безнадежности. Конкурировать с Азербайджаном Армения не может ни по каким параметрам, и удержание хоть какого-то внимания к себе достается ей путем определенных потерь.

В Армении немедленно взялись комментировать визит Багери, точнее причины его приезда. Комментарии демонстрируют, что никаких новых инструментов у армянского агитпропа для применения к теме ирано-азербайджанских отношений не появилось. Все то же - "шиитская оппозиция", "фактор Израиля" и так далее. Последнее особенно занимает армянских экспертов и политиков, постоянно и нетерпением ожидающих осложнений между Баку и Тегераном из-за теплых отношений Азербайджана и Израиля. Армянская сторона всячески намекает иранским партнерам на всех уровнях, что Баку, де, покупает у Израиля современное вооружение, беспилотники и ракетные комплексы, не уточняя при этом, что приобретается все это с конкретной целью - для освобождения оккупированных Арменией территорий, а не войны с соседями. Надежды на то, что появление у азербайджанской армии комплексов LORA "не могут не настораживать иранское руководство", наивны. Азербайджан не имеет никаких притязаний ни к одному из своих соседей, даже к Армении, и не собирается с ними воевать. В Тегеране прекрасно знают, что Баку направляет огромные средств на вооружение не для агрессии против соседних государств, а для обеспечения собственных законных прав на территориальную целостность. Будь все иначе, протокол о военном сотрудничестве вряд ли был подписан вчера. Так что попытки столкнуть Баку и Тегеран на израильском поле смешны.

Не удастся это сделать и на американской площадке. Армянский эксперт по Ирану Варданян, например, заявил в интервью журналистам, что Иран, дескать, "обеспокоен участившимися визитами американских чиновников в Азербайджан на фоне усиления санкционного давления на ИРИ". Хотелось бы напомнить, что те же чиновники, если говорить о советнике Трампа по нацбезопасности Болтоне, посещают и Армению. Кроме того, Азербайджан проводит очень четкую, грамотную и сбалансированную политику, не ущемляющую ничьи интересы. Эта политика по-своему уникальна - она демонстрирует, что даже самые противоречивые позиции могут сходиться в одной точке. И этой точкой служит как раз Азербайджан. Известно, что в свое время Баку сыграл незаменимую роль в восстановлении отношений Москвы и Анкары. Напомним также о встречах высшего военного руководства США и России на бакиской площадке. Не исключено, что в будущем Баку может способствовать и снятию напряженности между Тегераном и Тель-Авивом. Почему бы и нет?

В Армении раздосадованы вчерашним визитом главы Генштаба Ирана и сожалеют, что подходы Тегерана к Баку после прихода к власти Хасана Роухани так изменились. То ли дело было при Махмуде Ахмединеджате, симпатизировавшем армянству. Кстати, экс-президент отметил с армянской общиной Рождество в этом году. Очень трогательно.

Примечательно, что армянские пропагандисты стараются не упоминать в своих комментариях слов Багери о поддержке территориальной целостности Азербайджана. Будто ничего такого сказано не было, или нам только послышалось...

Одним словом, визит Багери разворошил муравейник армянского агитпропа. И теперь в Армении требуют от Никола Пашиняна как можно скорее совершить визит в Иран. Еще о дна иранист Гоар Искандарян обеспокоена, что в течение 8 месяцев после политических изменений в Армении никаких серьезных визитов и обсуждений между руководителями Ирана и Армении не было. Это большое упущение, и одни из первых своих зарубежных визитом премьер должен совершить именно в Иран.

Что ж, как говорится, флаг вам в руки. А мы посмотрим.

Зульфугар Ибрагимов