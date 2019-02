Симоньян получила новый удар от Facebook

Соцсеть Facebook заблокировала в Facebook страницу онлайн-проекта In the Now (Прямо сейчас).

"Фейсбук заблокировал наши проекты с миллиардами просмотров!!!", написала главред RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

"У нас был дочерний проект на английском, In the Now. Проект был дико успешным - 2,5 миллиарда просмотров и 4 миллиона подписчиков только в Facebook!

CNN, по наводке фонда, финансируемого Госдепом и НАТО, сделал материал о том, что этот проект финансируется из России. И задали вопрос Facebook, мол, как же так - русское вмешательство и вот это все? Facebook тут же нас заблокировал! Не предъявив никаких, что называется, обвинений.

При этом правила Facebook мы не нарушали, претензий к нам ни разу не было.

Если проблема в том, что в названии проекта не было громко указано, что он финансируется из России, так у радио 'Свобода' такого тоже не указано. И ничего, вещают спокойно. И не только они", - написала Симоньян.

В заявлении RT оценили эти действия как тупо цензуру Госдепа. При этом, как отмечают армянские СМИ, даже сам CNN пишет, что это беспрецедентно: никто в FB не обязан рассказывать, кто платит за проект.

"Многие государства спонсируют вирусные видео (Al Jazeera, например), но их аккаунты никто не удаляет. Так мы в очередной раз убедились, что в Facebook свобода слова - только для своих", - говорится в сообщении RT.

CNN обвиняет In the Now в том, что через этот проект Кремль якобы распространяет среди молодежи на Западе левые идеи.

Напомним, что ранее Facebook заблокировала более 500 аккаунтов, связанных с Россией, включая семь страниц агентства Sputnik.

Как писала "Медуза", глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниель Глейхер заявил по этому поводу, что соцсеть удалила 364 страницы из-за их причастности к "координированной недостоверной деятельности". В заявлении отмечалось, что эти страницы маскировались под независимые новостные издания и предназначались для граждан стран Центральной и Восточной Европы, Балтии, Кавказа и Центральной Азии. Администраторы страниц координировали свои действия и вводили пользователей в заблуждение.

В общей сложности на удаленные страницы были подписаны около 790 тысяч пользователей.

Таким образом, по Маргарите Симоньян, а через нее по российскому сегменту в соцсетях был нанесен очередной удар.

Как известно, дыма без огня не бывает, и хотя подобные действия против российских аккаунтов и можно в определенной степени трактовать как преследование, пропагандистская машина, отлаженная Маргаритой Симоньян, часто дает сбои, подставляя российскую сторону под подобные скандалы и неприятности. Вероятно, плох все-таки не корабль, а капитан, то и дело сажающий его на мель.

Султан Керим