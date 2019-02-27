На встрече глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) будет обсуждена агрессия Армении против Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сказали Trend в среду в ОИС.

Было отмечено, что, наряду с этим, на повестку также будут вынесены сирийский кризис, ситуация в Йемене, Афганистане.

Будет обсужден и вопрос укрепления экономических и политических отношений между странами-членами ОИС.

Встреча глав МИД состоится 1-2 марта текущего года в Абу-Даби, и станет 46-й по счету.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.