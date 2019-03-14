Между Болгарией и Азербайджаном налажено плодотворное сотрудничество.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Бойко Борисов отметил, что Азербайджан и Болгария эффективно сотрудничают во многих сферах, в том числе, в туристической, культурной и других сферах: "Думаю, что это сотрудничество будет развиваться и далее. Бакинский Глобальный форум вносит важный вклад в развитие сотрудничества между странами".

Отметим, что 14 марта в столице Азербайджана начал работу VII Глобальный Бакинский форум на тему "Новая внешняя политика мира".

Форум, который продолжится до 16 марта, проводится при организации Международного центра Низами Гянджеви.

В этом престижном мероприятии участвуют более 500 представителей 50 стран, в том числе, действующие главы государств и правительств ряда стран, известные политические и общественные деятели. На 10 сессиях, которые пройдут в рамках форума, будут обсуждены вопросы глобального и регионального значения.