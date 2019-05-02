В мире 50-70 процентов детей становятся жертвами психологического, сексуального и физического насилия, и обществу необходимо разъяснять, что должны быть устранены все виды насилия против детей.

Об этом в ходе обсуждений, проводимых в рамках V Всемирного форума по межкультурному диалогу, сказал генеральный региональный советник по защите детей по Европе и Центральной Азии ЮНИСЕФ Аарон Гринберг, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Гринберг отметил, что инвестиции, вкладываемые в развитие детей с раннего детства, дают хороший результат. "Эти инвестиции вкладываются для достижения долгосрочных результатов", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку начал работу пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов".

В форуме, который проходит 2-3 мая в Баку, состоится более 20 мероприятий с участием высокопоставленных официальных лиц свыше 105 стран и более 35 международных организаций. Мероприятие транслируется ООН в прямом эфире на официальной интернет-странице организации.

Организаторы мероприятия - правительство Азербайджана и министерство культуры, а партнеры - ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО.

В дни мероприятия пройдут выставки, музыкальные программы для гостей.

В Форуме участвуют министр иностранных дел Ганы Ширли Ботчвей, министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа, министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры Алжира Мерием Мердаджи, глава Организации культуры и исламских связей Ирана Абузар Ибрахими Торкаман, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр информации и работы с молодежью Кувейта Мохаммад Насер Абдуллахи Альжабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.