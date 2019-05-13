Четверть века назад вступило в силу соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта.

За несколько дней до этого, 5 мая в Бишкеке по инициативе Межпарламентской ассамблеи СНГ, парламента Кыргызстана, Федерального собрания и МИД Российской Федерации был принят так называемый Бишкекский протокол - заявление с призывом к прекращению огня. В последующие дни соглашение было подписано сторонами конфликта, и с 00.01 12 мая оно вступило в силу.

Минуло 25 лет, но вряд ли прошедшие годы можно назвать мирными. В этот период на линии соприкосновения продолжали звучать выстрелы и гибнуть солдаты и мирные жители. Причина в том, что реальный мир с агрессором возможен только после капитуляции и признания итогов его агрессии. Но Азербайджан не капитулировал и перед развязавшей при содействии сильного союзника агрессию против нашей страны Арменией голову не склонил.

Поэтому все эти годы неудовлетворенный уже захваченным и со страхом наблюдающий за усилением Азербайджана агрессор пыталась добиться еще больших результатов, действуя путем диверсий и провокаций. Самая крупная из них произошла в апреле 2016 года. Тогда ВС Армении попытались перейти в наступление и улучшить свои позиции на линии соприкосновения, а заодно и проверить крепость азербайджанских бастионов, однако были отброшены ответным ударом нашей армии, потеряв при этом сотни солдат, ряд стратегических высот и 7 миллионов квадратных метров территорий.

Апрельская победа избавила азербайджанскую армию от комплекса проигравшего, а армянская сторона поняла, что перед ней теперь сильный противник, а не тот, что противостоял ей в начале 90-х. Сегодняшний Азербайджан способен не только смести оккупантов со своих территорий, но и принудить Ереван к миру в случае, если тот будет представлять серьезную угрозу для региона.

Как известно, инициатором и организатором подписания соглашения о прекращении огня была российская сторона, довольно неприкрыто действовавшая в тот период в пользу Армении. По этой причине под документом нет подписи представителя азербайджанской общины Нагорного Карабаха. Хотя в своих "мемуарах" тогдашний представитель президента РФ Владимир Казимиров интерпретирует ситуацию иначе. Но из тех же "мемуаров" становится ясно, что только благодаря настойчивости Гейдара Алиева истинный автор карабахской мясорубки - Армения, наконец, стала считаться официально стороной конфликта. До этого агрессор стоял в стороне, ничего не подписывая и лишь управляя своими карабахскими марионетками.

Ожидалось, что после подписания соглашения стороны приступят к разработке большого мирного договора. Положение об этом существовало в документе и гласило, что "противоборствующие стороны обязуются в согласованные сроки подтверждать взятые на себя обязательства по прекращению огня вплоть до заключения большого политического Соглашения, которое предусматривает полное прекращение военных действий".

К сожалению, о большом мирном договоре разговоров больше не было. Ненасытная в своих территориальных аппетитах Армения упустила момент, когда еще могла это сделать на относительно выгодных для себя условиях. Сейчас эти возможности для нее потеряны безвозвратно, отделаться возвращением лишь пяти районов ей тоже уже не удастся.

Усиление Азербайджана очень осложнило задачу не только Армении, но и международным посредникам. Несмотря на все сочувствие к Еревану, не скрываемое, например, Парижем, Минская группа ничего не может сделать для армянской стороны. Любая попытка давить на Баку может закончиться войной - Азербайджан полностью готов к ней, все это понимают, в том числе агрессор.

На днях МИД России высказался по поводу 25-летия подписания соглашения о прекращении огня. Как отмечается в комментарии ведомства, договоренность, достигнутая 25 лет назад при посредничестве Российской Федерации, позволила прекратить массовое кровопролитие и запустить процесс нагорно-карабахского урегулирования политико-дипломатическими средствами.

Политико-дипломатические усилия продолжаются. Пока что они не дали никаких результатов.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов:

"С возвращением к власти в Азербайджане Общенационального лидера Гейдара Алиева ситуация в зоне конфликта в корне изменилась. Разбросанные подразделения, подчинявшиеся отдельным личностям, перешли под единое командование, руководство одного центра в лице Верховного главнокомандующего. Вслед за возвращением Гейдара Алиева стали возвращаться и профессиональные военные-азербайджанцы, офицеры, служившие в других постсоветских странах.

Результатом стала успешная зимняя кампания конца 1993 - начала 1994 года. Как известно, благодаря ей был освобожден Горадиз, 22 других населенных пункта, в том числе Джоджуг Марджанлы.

Я был непосредственным участником тех событий, командовал бригадой, и могу со всей ответственностью заявить, что армянская версия того, почему было заключено перемирие, является измышлением оккупантов.

в тот период на фронте шли ожесточенные бои, противник нес огромные потери, к которым не привык. Оккупационные подразделения ВС Армении, за все годы войны не имевшие таких потерь, столкнулись после возвращения к власти Гейдара Алиева и централизации руководства армией с большими проблемами.

Ситуация была такой, что армянская сторона уже не могла скрывать происходящего. Армянские ВС попытались взять реванш и вернуть отбитые нашей армией территории. Армяне перешли в Физулинском направлении в наступление, но в результате были вынуждены отступить, неся большие потери. По информации, которую мы получили из радиоперехвата армянских сводок, только за 1 день оккупанты потеряли в Физулинском направлении более 500 человек.

Конечно же, такая информация взбудоражила армянское общество. Оно привыкло к легким победам и было в шоке от сводок с фронта. В результате общественность Армении встала на ноги и стала требовать прекращения боевых действий. По этой причине внутри самой Армении возникла напряженность. Кроме того, родные и близкие воевавших в Карабахе солдат приехали в Физули и устраивали там протесты, доходило даже до стычек между гражданскими и военными.

Такая вот ситуация предшествовала подписанию соглашения о прекращении огня. Но это была не первая договоренность о перемирии. После возвращения Гейдара Алиева такие договоренности с армянами заключались не раз, но армянская сторона регулярно их нарушала.

В конце концов армяне были вынуждены сесть за стол переговоров, к этому их принудила азербайджанская армия.

Правда, мы, военные, не ощутили наступление мира ни 12, ни 13 мая, ни через месяц. Хотя серьезных столкновений не было, интенсивность огня сохранилась. Мы продолжали выполнять боевую задачу.

Конечно же, перемирие было нужно и Азербайджану. То, что соглашение о прекращении огня было заключено, говорит о мудрости Общенационального лидера. Это было очень правильное решение на тот момент. Наши военные склады были пусты, непрофессионализм некоторых полевых командиров в годы войны привел к опустошению всех складов, военная техника пришла в негодность, а некоторые системы специально были выведены из строя. Наши военнослужащие не имели никакой подготовки и обучались фактически на практике - во время боя. Кроме того, вооружение закупалось по очень высоким ценам, и потом нашей стране пришлось долго выходить из кабальных кредитов, которые была вынуждена брать на приобретение оружия.

После прекращения огня начали формироваться Вооруженные Силы Азербайджана. Работа под руководством Верховного главнокомандующего шла в правильное направлении. За счет возвращающихся в страну военных специалистов укреплялся кадровый потенциал армии, началась усиленная планомерная подготовка личного состава.

Гейдар Алиев сделал все для того, чтобы ВС Азербайджана за короткое время стали самыми сильными в регионе, на вооружение поступила относительно новая по сравнению с прежним арсеналом военная техника.

Знаете, в СМИ очень часто можно прочитать о том, как ждала возвращения Гейдара Алиева азербайджанская интеллигенция и общественность. Но, может быть, даже больше ждали его прихода мы, военные. Возвращение к власти Гейдара Алиева придало нашим солдатам сил и уверенности, отношение к боевой задаче, патриотизм поднялись на качественно новый уровень. Это все не просто слова, а то, что лично я сам видел и что лично переживал в тот период. И говорю об этом совершенно искренне.

Ну, а с усилением экономической мощи Азербайджана постепенно росла и мощь нашей армии, и сегодня она занимает серьезные позиции в рейтинге самых сильных армий мира. Наши Вооруженные Силы за короткое время прошли огромный путь развития, азербайджанские военные специалисты сегодня на равных говорят с зарубежными коллегами, делятся опытом с такой мощно армией НАТО, как турецкая. Азербайджан закупает самое современное вооружение и активно развивает собственный военно-промышленный комплекс.

Хотел бы напомнить, что еще за двадцать лет до восстановления независимости Азербайджана Гейдар Алиев открыл в Баку военное училище имени Дж.Нахчыванского - место, где готовились национальные военные кадры. Это была закладка фундамента, на котором строилась профессиональная армия независимого Азербайджана.

Помню, как Гейдар Алиев давал нам напутствия перед горадизской операцией. А сегодня Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев дает напутствие молодым солдатам. Президент демонстрирует профессиональный подход к вопросам развития армии, и этот подход проявляется во всем. Та забота со стороны государства, которую имеет армия, отражается на практических результатах подготовки подразделений наших ВС.

Сегодня Вооруженные Силы Азербайджана видят свою главную задачу в освобождении оккупированных Арменией территорий и восстановлении целостности наших границ. К сожалению, прошло 25 лет, а политика Армении ничуть не изменилась. Страна-оккупант просто не оставляет нам других вариантов, кроме силового. Мы хотим мира, но, как сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, оснащенная самым современным вооружением и военной техникой, имеющая большой патриотический дух, подготовленная с морально-психологической точки зрения азербайджанская армия готова и способна немедленно и с высоким профессионализмом выполнить любой приказ Президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами".

Напоследок отметим, что никто в Азербайджане не хочет войны. Ни его руководство, ни народ, и предложения премьера Армении Никола Пашиняна "помочь" в подготовке азербайджанского общества к миру смешны и неуместны. Меньше всего хотят возобновления боевых действий граждане Азербайджана, живущие в нормальной, стабильной, благополучной стране. Однако Азербайджан готов к войне и силой, и духом. Кто сомневается, может вспомнить об апреле 2016-го, когда вся страна поднялась на ноги в едином порыве. Если те политико-дипломатические средства, о которых говорит МИД России не дадут результатов и агрессор будет упорствовать во зле, ему придется ощутить на себе, что значит противостоять сегодняшнему Азербайджану.

Зульфугар Ибрагимов