Победа, вернувшая Азербайджану армию - 25 лет освобождению Горадиза

Сегодня, 6 января исполняется ровно 25 лет со дня освобождения города Горадиз.

В результате победоносной Горадизской операции, начавшейся ранним утром 5 января 1994 года, от армянских оккупантов были освобождены город Горадиз, 20 сел Физулинского района и село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района Азербайджана.

О Горадизской операции ходят легенды. Это была масштабная, уникальная по своей боевой тактике, очень четко выверенная и спланированная операция, завершившаяся разгромом оккупационных подразделений. Успешное ее завершение позволило предотвратить продвижение армянских формирований дальше на восток от города Физули.

Как рассказывал ранее Day.Az бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник в запасе Шаир Рамалданов, Горадизская операция стала самой успешной операцией азербайджанской армии за годы карабахской войны. Значение ее невозможно переоценить - она вернула азербайджанским солдатам веру в свои силы, показала, что у Азербайджана есть армия и эта армия способна освободить оккупированные земли.

По мнению нашего собеседника, одним из важных факторов, определивших горадизскую победу, стало возвращение к власти Гейдара Алиева. Общенациональный лидер вернул азербайджанской армии боевой дух, который был почти утрачен в ходе отступлений и территориальных потерь. Солдаты были подавлены постоянными отступлениями, политическими играми бездарных властей, не было ни поддержки со стороны руководства страны, ни дисциплины, ни боевого порядка. Доходило до того, что командиры, проснувшись утром, не могли быть уверены, что застанут своих солдат в окопах.

Все изменилось с возвращением Гейдара Алиева. Его обращение к армии, да и просто сама его личность вдохновили защитников родины.

"Ситуация со снабжением армии была удручающей. Чего-то добиться в таких условиях казалось нереальным. Тем временем у армянской армии была мощная поддержка, в том числе со стороны дислоцированной в Армении 102-й базы. Мы постоянно чувствовали присутствие третьей силы, которая поддерживала армян, мы слышали ее присутствие и в эфире. Так что аргументы армянской стороны, которыми они пытаются сегодня оправдать свой провал в Горадизе, утверждая, что якобы противостояли превосходящему по силе противнику, несерьезны. У оккупационных сил была одна цель, одна задача - вернуть себе освобожденные нами территории и полностью сломать дух азербайджанского солдата. Но армянам это не удалось. У наших солдат появилась уверенность, что они могут гнать противника. За два дня была освобождена достаточно большая территория", - отметил Шаир Рамалданов.

По словам военного эксперта, ветерана карабахской войны, бывшего командира отдельной разведроты при армейском корпусе Ильхама Агалара, продвижение азербайджанских войск вызвало панику среди оккупационных формирований, которая чувствовалась и в Армении. Перепуганный противник начал стягивать дополнительные силы к госгранице в страхе, что азербайджанская армия может дойти до Еревана.

Горадизская операция прошла с минимальными потерями для азербайджанской стороны. Она сломала хребет вражеской армии и продемонстрировала оккупантам, что их достигнутым чужими руками "победам" пришел конец, подчеркнул Агалар.

Отметим, что 6 января 702-й полк, сломив сопротивление противника, вошел в Горадиз, являющийся важным перекрёстком дорог, ведущих на север, в город Физули, и на запад, в районы Джебраила, Кубатлы и Зангелана, захватив поселок, железнодорожную станцию Горадиз и стратегически важные Худаферинские мосты через реку Араз. В Горадизе был водружен флаг Азербайджана В результате Горадизской операции под контроль Азербайджана перешла территория общей площадью 21 тысяча га.

За проявленный во время операции героизм восемь человек были удостоены звания Национального героя Азербайджана.

Зульфугар Ибрагимов