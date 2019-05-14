На самом деле речь идет о том, что просто российская авиабаза, размещенная на территории аэропорта "Эребуни", которая находится по соседству с Ереваном, будет перевооружена теми же самыми истребителями Су-30.

Как передает Day.Az, об этом сказал в беседе с армянским Первым Информационным эксперт Ассоциации военных политиков России Александр Перенджиев, комментируя сообщения о закупках Арменией истребителей Су-30СМ.

"Речь идет не о покупке, а о перевооружении российской авиабазы в Армении. Пока нет речи о продаже Армении истребителей. Я не знаю, откуда распространяется это сведение. Кстати, оно вызывает нервную реакцию в Азербайджане. Но снова говорю, пока истребители Су-30 не поставляются Армении, а поставляются российской авиабазе. Я в курсе заявлений министра обороны Армении, но он пока желаемое выдает за действительное. Понятно, что это хорошо звучит в Армении, все цитируют министра обороны Армении, верят ему, но я нахожусь в России и знаю, что это пока слова, точно так же, как и те заявления Турции, что она собирается приобрести у нас истребители Су-57. Но никто пока не собирается продавать истребители ни Турции, ни Армении и никому другому", - сказал Перенджиев.

Вообще, по словам российского военного специалиста, Россия проявляет определенный военно-политический подход - не поставлять технику наступательного характера ни Армении, ни Азербайджану.

Я знаю, что на самом деле есть решение не поставлять самолеты ни Армении, ни Азербайджану. Не скажу, что это запрещено, но, как минимум, заморожено. Хотя и Армения - наш союзник в ОДКБ, мы можем предоставить Армении систему противовоздушной обороны (ПВО). Любую систему ПВО. Здесь нет какой-либо проблемы. Но военную технику ударного, наступательного характера мы не будем поставлять ни Азербайджану, ни Армении. Да, это военно-политический подход", - сказал Перенджиев.