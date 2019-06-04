Армянство так привыкло платить за свою "правду", что никак не может смириться с мыслью, что миллионы диаспоры перестали играть ключевую роль в информационной войне с Азербайджаном.

С началом карабахского конфликта началась оголтелая антиазербайджанская трескотня в западных, советских, а потом и российских СМИ. В 90-е годы информационный фон вокруг армянской оккупации и многочисленных преступлений захватчиков на азербайджанских территориях весьма успешно создавался силами и средствами диаспоры и лоббинга. Зарубежные и в особенности российские СМИ были полны проплаченной лжи, сквозь которую правде было пробиться практически невозможно. Правда из Азербайджана была практически наглухо заблокирована, и международная аудитория употребляла лишь инсинуации армянского агитпропа.

Но времена меняются, а с ними меняются приоритеты. И сегодня ситуация в корне переменилась. Она такова, что даже деньги диаспоры не всегда помогают устраивать провокации против азербайджанской стороны на страницах зарубежных СМИ, что уже вызывает в Армении серьезное беспокойство.

Армении необходимо активно работать с зарубежными международными СМИ для продвижения необходимой информации о стране, заявил в понедельник журналистам специалист по Азербайджану, сотрудник специализированного военно-аналитического ресурса Razm.info Тарон Ованнисян.

По его словам, Азербайджан координирует информационную деятельность заграницей через свое Министерство иностранных дел и азербайджанские посольства.

"Мы пассивней, потому что не имеем таких финансовых возможностей, но у нас есть диаспора, журналисты, работающие в международных СМИ, а также СМИ диаспоры и лица, заинтересованные в распространении информации о нас. Мы должны использовать эти возможности для продвижения (полезной) информации", - отметил он.

По его словам, "Азербайджан проводит активную работу в информационном поле, пытаясь создать в отношении Армении и Карабаха образ агрессора". Однако Ованнисян считает, что у Еревана есть мощное оружие - управление антиазербайджанскими кампаниями вокруг темы прав человека и тому подобное. Эксперт, видимо, уверен, что имидж оккупанта менее отвратителен и его можно завуалировать "правозащитными" истериками.

Но армянский эксперт напрасно так беспокоится - в антиазербайджанских истериках в западных СМИ никогда недостатка не было. Тут у армянства все схвачено. Другое дело, что в атмосфере вокруг карабахского вопроса уже произошли необратимые для армян изменения, и азербайджанской стороне не приходится особо стараться, чтобы показать миру, кто именно является агрессором.

Есть у Ованнисяна претензии и к армянским СМИ касательно распространения ими информации из азербайджанских информационных ресурсов. Эксперт считает, что "подобные материалы необходимо перепечатывать только после предварительной обработки, чтобы не распространять азербайджанскую точку зрения и риторику". Добавим - чтобы армянское общество не бай бог не узнало правду и не осознало, почему "победитель"-Армения катится в пропасть, в то время, как лишившийся территорий противник стремительно уходит в развитии вперед.

Исправление этой ситуации Ованнисян видит в подборе профессиональных журналистов, которые "хорошо разбираются в истории конфликта, внешней и внутренней политике Азербайджана, умеют фильтровать информацию на научной основе и передавать ее в рамках армянской повестки".

Эти меры могут помочь в дальнейшем оболванивании армянского общества, но в информационной войне позиции Армении не спасут.

Зульфугар Ибрагимов