Ереван роет окопы в преддверии встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

Встреча запланирована на 20 июня и пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Слово "окопы" в данном случае носит иносказательный смысл, и роют их не на линии соприкосновения в Карабахе, а в коридорах министерства иностранных дел. Армянским дипломатам необходимы места, куда можно будет спрятаться от реалий, потому что каждый раунд переговоров по карабахскому урегулированию - это серьезный стресс для страны-оккупанта.

После того, как была оглашена точная дата встречи, МИД Армении поспешил выступить с заявлением.

"Продолжающиеся со стороны Азербайджана нарушения режима прекращения огня и провокационные действия, приведшие к человеческим потерям, стимулируют рост напряженности на линии соприкосновения, формируя неблагоприятную в преддверии встречи атмосферу", - говорится в заявлении армянского МИДа, где считают, что это он, Азербайджан, "препятствует формированию благоприятной для мира атмосферы и прогрессу в направлении мирного урегулирования конфликта".

Действительно, в последние дни ситуация на линии фронта осложнилась. Армянская сторона готовится к новому раунду переговоров своеобразно, но предсказуемо - с расчетом, как всегда, свалить с больной головы на здоровую.

Ситуацию напрягают подразделения ВС Армении, выполняющие прямые указания министра обороны Тонояна, который и не скрывает, что лично отдает приказы стрелять по азербайджанским солдатам, и называет это благородной местью. Гибель армянских солдат тоже на совести конторы Тонояна, так как азербайджанской стороне приходится отвечать на провокации противника.

Несколько недель тишины на фронте заставили оккупантов забеспокоиться. Теперь, перед встречей в Вашингтоне, армянская повестка снова обогатилась.

Оккупанты не оригинальны.

Зульфугар Ибрагимов