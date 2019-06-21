Беспорядки, начавшиеся в Тбилиси со вчерашнего вечера, чрезвычайно развеселили одиозную российскую журналистку Маргариту Симоньян. Мадам посчитала возможным иронизировать над ситуацией.

На своей странице в Twitter главред RT иронично и эмоционально прокомментировала случившееся в Тбилиси.

"Как же волнительно наблюдать за грузинской демократией по-вашингтонски - с ее резиновыми пулями и газом - прямо из логова кровавой диктатуры, где слезоточивый газ на протестах не применяли уже лет дцать".

Неуместная ирония главной пропагандистки России вызвала возмущение пользователей соцсети. Симоньян указали на то, что она не владеет информацией о происходящем в России, а также высмеяли, напомнив о недавнем инциденте с юристом Соболь, после разговора с которой главред RT разыграла ухудшение самочувствия, спекулируя своей беременностью.

Кстати, на всякий случай, если вдруг та же Симоньян вздумает ставить грузинам в пример "бархатную революцию" в Армении, напомним, что дело вовсе не в демократичности армян. Апрельский переворот прошел по сценарию, написанному зарубежными спонсорами событий. А два года назад в том же Ереване при разгоне мирных сторонников "Сасна црер" полиция применила спецсредства, включая слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате 8 человек лишились зрения.

Султан Керим