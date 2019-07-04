Азербайджан и Болгария подписали программный документ о сотрудничестве в сфере культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, министр культуры Абульфас Гараев четвертого июля встретился с министром культуры Болгарии Бойлом Бановым, который прибыл в нашу страну с визитом для участия на 43 сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ходе встречи министр подробно проинформировал гостя о международных мероприятиях, организованных в Азербайджане, и богатом культурном наследии страны. Он заявил, что идет масштабная работа по всестороннему развитию национальной культуры и ее пропаганде в мире. Наша страна заинтересована в развитии международных связей в сфере культуры, добавил министр.

Говоря о двусторонних связях, министр отметил, что сотрудничество наблюдается во всех сферах. По его словам, Азербайджан приложит все усилия для дальнейшего развития сотрудничества.

Министр культуры Болгарии Бойл Банов заявил, что находится с визитом в Азербайджане впервые.

"Азербайджан на высоком уровне организовал 43 сессию Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказал радушное гостеприимство", - сказал он.

Рассказав о развитии связей между двумя странами, болгарский министр сообщил, что они заинтересованы в создании более тесных отношений с Азербайджаном.

Далее министры культуры двух стран подписали программный документ по сотрудничеству в сфере культуры на период 2019 - 2023 годов.