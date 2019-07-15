Завершившее на днях работу в Баку заседание 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО стало очень резонансным событием и очень важным для нашего региона, где имеет место агрессивный сепаратизм и оккупация, сопровождающаяся, как правило, не только этническими чистками, но и актами вандализма.

Мероприятие ЮНЕСКО в Баку стало также сильным раздражителем для Армении, откуда делались резкие высказывания в адрес руководства Организации, проводящей сессию в стране, которая якобы "разрушает армянское наследие". Специалисты могут засвидетельствовать, что единственным реально армянским "объектом наследия" на территории нашей страны и Баку в частности является церковь, расположенная на улице Низами в столице. Она, как всем известно, цела и невредима и даже отреставрирована за счет азербайджанского государства. Все остальные же памятники и объекты, приписываемые себе армянской стороной, не имеют никакого отношения ни к армянам, ни тем более к новоделу-Армении.

Между тем, сами армянские вандалы расчищают себе дорогу к "древности", не выбирая средств. Претендуя на азербайджанские территории, они уже второе столетие методично и неустанно уничтожают историческое, культурное и духовное наследие азербайджанского народа. На сегодняшний день на территории Армении не осталось никаких следов автохтонного населения, такие же грязные меры принимают армянские оккупанты на оккупированных землях Азербайджана.

Сайт armenianvandalism.az опубликовал список объектов, полностью или частично разрушенных армянскими вандалами на оккупированных территориях Азербайджана.

Начнем рассказ о преступлениях оккупантов с Шуши.

Шушинский район - административный район Азербайджанской Республики. Расположен на территории Карабахской гряды Малого Кавказа.

До оккупации в районе действовал курортный комплекс - санаторий союзного значения. Ведущую роль в экономике района имело животноводство. До оккупации в районе действовали Шушинский филиал Азербайджанского Педагогического Института и Шушинский филиал Азербайджанского Института нефти и химии, 24 общеобразовательные школы, 6 внешкольных учебных заведений, медицинское училище, 8 музыкальных школ и школ искусств, культурно-просветительский техникум, музыкальное училище, сельскохозяйственный техникум, профтехучилище, школа оздоровления леса, дом культуры, кинотеатр, 5 музеев, картинная галерея, клуб, библиотека, центральная районная больница, 11 фельдшерско-акушерских пунктов, санитарно-эпидемиологическая станция, детский санаторий, станция скорой помощи, городская поликлиника, стоматологическая поликлиника.

На территории района до оккупации насчитывалось 248 охраняемых государством исторических памятников.

Мечеть Ашагы (Нижняя) Говхар-ага

Мечеть Ашагы (Нижняя) Говхар-ага - вторая соборная мечеть с медресе, была построена архитектором Кербалаи Сефихан Карабаги, в стиле мечети Юхары Говхар-ага. Главный вход мечети ориентирован на юг, ее минареты были смещены к северному входу, так как она выходит на площадь.

Мечеть была расположена ниже мечети Юхары Говхар-ага и по размеру ей несколько уступала. Обе мечети были построены по инициативе и на средства карабахской ханши Говхар-ага и называли их Большая и Малая мечети Говхар-ага.

Стройные цилиндрические минареты Нижней мечети отличались от минаретов Верхней мечети орнаментом, выложенным цветными кирпичами. Орнамент был составлен из многократно повторяющегося слова "Аллах" в арабской графике.

В мае 1992 г. во время захвата армянами города Шуша артиллерийским огнем здание и минареты мечети Ашагы (Нижняя) Говхар-ага были серьезно повреждены.

Шушинский филиал дома-музея Бюль-Бюля

Расположенный в Шуше дом-музей Бюль-Бюля до 1992 года являлся филиалом его мемориального музея в Баку. Он состоял из двух комнат, балкона и небольшого дворика. Бюль-Бюль родился в этом доме и провел здесь детские годы. Здесь, в Шуше, он впервые окунулся в волшебный мир музыки.

В музее хранились детские фотографии Бюль-Бюля, демонстрировались некоторые его личные вещи. Здесь также хранились семейные фотографии Бюль-Бюля, фото с друзьями, коллегами.

Также широкое место здесь было отведено уникальным и бесценным документам о творческой, научно-исследовательской, педагогической, общественной деятельности Бюль-Бюля. Среди мемориальных досок на фасаде музея было отведено место детскому портрету Бюль-Бюля из бронзы, созданному скульптором Ханларом Ахмедовым. В целом в экспозиции музея было представлено около 9 тысяч экспонатов.

В результате оккупации города Шуша вооруженными силами Армении в 1992 году около 6 тысяч экспонатов музея были уничтожены или вывезены. В настоящее время армяне выставляют награбленные музейные экспонаты в ряде стран, представляя их мировой общественности как образцы армянской материальной культуры.

Имение Гаджи Гулулар

Имение Гаджи Гулулар в квартале Ходжа Марджанлы было построено в 1851 г. В трехэтажном дворце, построенном в лучших национальных традициях, было 46 комнат и два больших гостевых зала.

Есть мнение, что на рисунке В.В. Верещагина, побывавшего в Шуше в 1865 г., изображен один из этих залов.

В мае 1992 г. во время захвата армянами города Шуша стены имения Гаджи Гулулар были разрушены артиллерийским огнем.

Дом Хуршидбану Натаван

Дом Хуршидбану Натаван - двухэтажное здание в городе Шуша, принадлежавшее известной азербайджанской поэтессе XIX века Хуршидбану Натаван. Относится к старинным жилым домам XVIII-XIX вв. в Шуше. В настоящее время находится в полуразрушенном состоянии.

На нижнем этаже дома помещались служебные помещения. Комнаты для жилья были размещены вокруг просторного центрального зала на втором, парадном этаже, куда вела наружная лестница.

В настоящее время дом находится в полуразрушенном состоянии.

Мечеть Мамайи

В XIX веке в Шуше в квартале Мамайи была построена одноименная мечеть, архитектором которой был Кербалаи Сафихан Карабаги.

Прямоугольная по конструкции мечеть Мамайи отличалась простотой и скорее напоминала жилище, чем культовое сооружение. Единственное отличие от жилищ - небольшая шатровая будка - гюльдастя для муэдзинов, установленная на крыше мечети и украшенная полумесяцем. Мечеть Мамайи имела трехнефный зал с использованием сводов и арок, опирающихся на восьмигранные колонны. Мечеть имела отдельный вход для женщин.

В годы советской власти мечеть Мамайи функционировала в качестве дома поэзии. Мечеть была двухэтажной.

Музейно-мавзолейный комплекс Моллы Панаха Вагифа

Молла Панах Вагиф - азербайджанский поэт и государственный деятель XVIII века, визирь Карабахского ханства. Строительство Музейно-мавзолейного комплекса Моллы Панаха Вагифа на его могиле было начато в 1977 году по проекту архитектора А.В.Саламзаде и Э.И.Канукова. Открытие комплекса состоялось в январе 1982 года. Комплекс был построен недалеко от известной в городе Шуша равнины Джыдыр-дюзю, на могиле гениального поэта. Мавзолей имеет четырёхугольную форму и украшен резным мрамором. Здесь демонстрировалось около восьмидесяти экспонатов, отражающих период жизни М.П. Вагифа в Шуше.

Возведение комплекса длилось около четырех лет, и, несмотря ни на какие препятствия, чинимые армянским руководством НКАО, 14 января была проведена торжественная церемония открытия памятника.

В результате оккупации города Шуша армянскими вооруженными силами здание комплекса и десятки выставленных здесь экспонатов были уничтожены или вывезены.

Мечеть Саатлы

Построенная в 1883 г. выдающимся шушинским архитектором Кербалаи Сефиханом Карабаги в квартале Саатлы старой Шуши, мечеть с асимметричным входом получила название мечеть Саатлы. Построена она была на месте старой мечети и медресе, в котором преподавал Молла Панах Вагиф. Новая мечеть превзошла все квартальные мечети прекрасным внутренним убранством, лепкой, витражами, резьбой по дереву и тем, что у нее вместо принятой для таких мечетей небольшой будки на крыше был великолепно декорированный высокий минарет с изолированным входом.

Минарет мечети был разрушен в результате артиллерийского обстрела в мае 1992 г. во время оккупации города Шуша армянскими вооруженными силами.

Шушинская крепость

После обретения независимости в 1747 году основатель Карабахского ханства Панахали хан принял решение о строительстве надежной резиденции. В связи с тем, что ранее построенные крепости Баят (1748) и Шахбулаги (1752) не в полной мере отвечали современным требованиям обороноспособности, Панах хан принял решение о строительстве нового города-крепости. Местом строительства для новой резиденции было выбрано Шушинское плато. Шушинская крепость основана в 1753 год. Самое высокое место шушинского плато находится на высоте 1600 метров над уровнем моря, самое низкое - 1300 метров. Это высокогорное плато окружено глубокими обрывами, спускающимися к руслам рек Хелфели и Дашалты. Строительство крепостной стены было необходимо лишь для обороны северо-восточной части плато, которая была естественно слабо защищенной.

Со времени основания, выдержавший ряд штурмов и осад, город Шуша был главной крепостью Карабаха, и, именно поэтому, среди народа этот город был известен под названием "Крепость".

В соответствии со строительными традициями азербайджанского средневекового градостроения, шушинская крепость имела четверо ворот. Главные городские ворота находились в северной части города и открывались в сторону города Гянджа, поэтому они назывались Гянджинскими воротами. С западными районами Азербайджана шушинскую крепость связывали Иреванские ворота. Другие двое ворот удобно соединяли Шушу с окрестными горными селениями. Внутренняя цитадель Шуши находилась на большой возвышенности около Гянджинских ворот. Построенная Панах ханом внутренняя цитадель была дворцом, напоминающим крепость с башнями и стенами. Шуша, построенная Карабахским ханом Панахали ханом на месте древнего поселения, является редким памятником средневековой культуры, градостроительства и живой энциклопедией Карабахской архитектуры.

В 1988 году город Шуша был объявлен Государственным Историко-архитектурным заповедником Азербайджанской Республики.

Шушинская музыкальная школа

На основании решения Народного комиссариата просвещения Азербайджанской ССР от 10 октября 1932 года была официально создана Шушинская музыкальная школа. Это была первая детская музыкальная школа в Азербайджане. Школа начала действовать в доме, некогда принадлежащем Хуршидбану Натаван. В этом учебном заведении действовали классы по тару, кяманче, фортепиано, скрипке и вокалу. Вскоре музыкальная школа стала центром культуры и искусства Шуши.

Шушинская музыкальная школа была разрушена армянскими вооруженными силами при оккупации города Шуша в мае 1992 г.

Шушинское реальное училище

20 сентября 1881 года в Шуше открывается шестиклассное реальное училище. Занятия там велись на русском языке. Особое внимание в училище уделялось языкам. В этом училище был подготовительный и три основных класса. В первый учебный год в это училище поступило 159 учеников.

Шушинское реальное училище считалось образцовым просветительским центром своего времени. Известные азербайджанские писатели Абдуррагим бек Ахвердиев и Юсиф Везир Чеменземенли были выпускниками этого училища.

После оккупации в мае 1992 г. города Шуша армянские вандалы сожгли и превратили в руины Шушинское реальное училище.

Музей истории города Шуша

Музей истории города Шуша имел историко-краеведческий профиль. В музее демонстрировались редкие фотографии, отражающие историю города Шуша, документы, относящиеся к началу XIX-XX вв., схемы, макеты и фотографии имеющих историческую ценность жилых домов, построенных в Шуше в XVIII-XIX вв. Здесь были представлены стенды и экспонаты, посвященные выходцам из Шуши, среди которых были видные представители азербайджанской интеллигенции, просветители, ханенде, музыковеды и писатели.

В разделе декоративно-прикладного искусства хранились ценные предметы искусства, кувшины, котлы, гончарные изделия, ковры, сотканные в Шуше и окрестных селах, образцы художественного ткачества. Музей функционировал до мая 1992 г. и был разрушен после оккупации города Шуша армянскими войсками. Большую часть экспонатов не удалось спасти.

Дом-музей Узеира Гаджибекова

Дом-музей выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова в Шуше начал действовать в 1959 году при поддержке Академии Наук Азербайджана, Музея истории Азербайджана, Министерства культуры и Музыкального фонда. Музеем руководили Миркямал Агамиров, Гумру Гаджиева. Музей состоял из четырех комнат. В 1978 году Дом-музей Узеира Гаджибекова был отремонтирован, а во дворе дома был введен в эксплуатацию родниковый комплекс.

В экспозиции музея было выставлено множество предметов раннего творчества композитора, рукописи его первых произведений.

Известно, что, переселившись в Баку, композитор перевез сюда большую часть своих вещей. Поэтому при создании музея в Шуше, часть имевшейся в Баку домашней утвари, которая относилась к периоду жизни композитора в Шуше, была возвращена в Шушинский музей.

До оккупации города Шуша армянами в музее хранилось около 1700 экспонатов. В ходе оккупации силами самоотверженного руководства музея были спасены от армянского вандализма и привезены в Баку, в действующий Дом-музей всего лишь 136 личных вещей Узеир-бека. Около 1600 экспонатов были уничтожены вооруженными силами Армении. Со времени оккупации армянами города Шуша музей продолжил свою деятельность в Бакинском доме-музее Узеира Гаджибекова.

Мечеть Юхары Говхар ага

Мечеть Юхары Говхар ага, построенная в 1883 г. выдающимся азербайджанским архитектором Кербалаи Сефиханом Карабаги. Этот памятник архитектуры является соборной мечетью Шуши. Молельный зал имеет в плане близкую к квадратной форму (19,0х18,5 м), с северной стороны к нему пристроен балкон с тремя арками (14,5х5,0 м), который придает соборной мечети прямоугольную форму (26,5х21,5 м). К двум минаретам по углам балкона и к балконам по сторонам молельного зала - женскому отделению - ведут лестницы. Молельный зал разделен 6 каменными колоннами на нефы. Боковые отделы покрыты заостренными сводами, а две квадратные в плане части посередине покрыты куполом. Интерьер зала освещен двойными окнами. Композицию главного фасада дополняет глубокий балкон, по бокам которого высятся два минарета. Мечеть построена из камня, минареты - из кирпича. Цилиндрические корпуса минаретов разделены горизонтальными поясами, и каждая часть украшена различными узорами кирпичной кладки. Этот прием, используемый зодчим Кербалаи Сефиханом Карабаги во всех крупных культовых сооружениях, играет важную роль в архитектурном образе соборных мечетей Карабаха XIX в. Соборная мечеть является доминирующим элементом главной площади г. Шуши.

Эта мечеть, использовавшаяся с 1969 г. в качестве исторического музея, в мае 1992 г. при оккупации города Шуша была разрушена армянскими вандалами.

От себя добавим следующее: к большому сожалению, международные организации и мировое сообщество не высказывают должной реакции на геноцидальную политику Еревана и попытки армянских вандалов стереть подлинную историю региона.

Нашим соседям же скажем только одно: народ, уничтожающий чужое наследие, сам не имеет будущего. Кто сомневается, пусть поглядит вокруг...

Зульфугар Ибрагимов