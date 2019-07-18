20 июля для греческой и турецкой общин Кипра имеет разное значение. 20 июля 1974 года турецкая армия вошла на Кипр и тем самым заложила основу разделения острова на северную и южную части. Военная операция была названа "Планом Атиллы", и для общины киприотов-греков составляющих большинство эта дата считается началом оккупации, а для киприотов-турков составляющих меньшинство это день, когда бойня против них закончилась.

Несколько об истории

В 1571 году Кипр перешел под Османское владычество в результате Османско-Венецианских войн 1570-1573 годов. Первая турецкая миграция на остров началась в то время. Но греки тоже не первые жители Кипра. На Кипре остались следы пребывания римлян, египтян, византийцев, лузиньян и венецианцев. Турецкая часть называет греков на острове rumlular(римляне). Это означает, что греки переселились на остров в византийский период, а в то время Византия называлась Восточной Римской Империей. Довизантийское название столицы Никосии-Лефкоша, и это тоже название данное народами проживающими до греков.

Кипр, который находился под властью Британии с 1878 года, провозгласил свою независимость в 1960 году. Тем не менее, Британия все еще сохраняет суверенный военный контроль над Акротири и Декелией.

Греки и турки на Кипре на протяжении долгого времени жили в мире и покое. Хотя турки составляли треть населения, они жили во всех частях острова.

Начиная с 40-х годов прошлого века, Греция начала политику энозиса(объединение), чтобы положить конец британскому колониализму и объединить Кипр. В 1948 году король Греции Павел заявил, что Кипр хочет объединиться с Грецией. В 1950 году в результате референдума, проведенного греческой ортодоксальной церковью Кипра 97% киприотов-греков проголосовали за энозис. В 1955 году под непосредственным руководством Греции была учреждена организация EOKA (Ethniki Oragonosis Kyprion Agoniston) основной целью которой было объединение острова с Грецией и очищение Кипра от англичан и турок. В качестве средства борьбы был избран террор. Левое крыло киприотов-греков было против террористических актов, предлагая очистку турков путём притеснения в повседневной жизни, увольнений с работы и выкупая их дома за счет пожертвований церкви. Согласно EOKA, это был долгий путь, поэтому греческие левые также подвергались террору. В этом случае британцы решили увеличить численность полиции за счёт турков. Кроме того, киприоты-турки создали Türk Mükavemet Teşkilatı(ТMТ)-Организацию Сопротивления Турков.

В течение британского колониального периода, наряду с англоязычными школами, также поощрялось обучение на греческом и турецком языках, учителям разрешалось приезжать из Греции и Турции для соответствующего обучения. Афины использовали эту возможность для идеологической пропаганды и борьбы против турок. По словам кипрского писателя Янниса Пападакиса, на уроках в школе преподавалось, что их дружелюбные соседи турки-киприоты, на самом деле были кочевниками произошедшими от монгол, бескультурными мусульманскими фанатиками. В школах воспитывалась ненависть и враждебность по отношению к туркам.

Тем временем жестокость EOКA по отношению к турецкой общине приобретало ещё более беспощадный характер. 21-31 декабря 1963 года вошло в историю Кипра как Кровавое Рождество. В результате этнических столкновений погибли 364 турка и 174 грека. 18667 киприотов-турков покинули остров и были вынужден бежать в Англию и Австралию. Из 104 деревень 25 000 киприотов-турков были размещены в анклавах, которые составляли всего 3% территории острова, были установлены ограничения на доступ к анклавам и контрольно-пропускные пункты.

Турецкое правительство резко отреагировало на расправу над своими соотечественниками. Премьер-министр Исмет Инёну направил письмо президенту США Джонсону Линдону Б. Джонсону с просьбой принять срочные меры, в противном случае турецкая армия готова была войти на Кипр. Дело в том, что когда Кипр получил независимость в 1960 году, Британия, Греция и Турция были определены как страны-гаранты безопасности на острове. Согласно Конституции, число киприотов-турков должно было составлять 30% на государственной службе, 40% в армии и 30% в полиции. Президент США послав унизительный ответ заявил, что вмешательство недопустимо. В то время ряд международных и региональных факторов, в том числе мощь турецкого военно-морского флота, не позволяла проведения военных операций в Средиземном море и турецкая сторона это понимала.

Однако, учитывая острую ситуацию, в соответствии с резолюцией 186 Совета Безопасности ООН на острове были размещены миротворцы. Хотя миротворцы и пытались защитить киприотов-турков от массовой резни, кровопролитный террор EOКA, которая уверовала что Турецкая армия не вступит на остров, продолжался. Гонения турков с острова стало официальной политикой Кипра, возглавляемого Макариосом. Госсекретарь США Киссинджер называл в то время Макариоса Кастро Средиземного моря. Антитурецкая истерия на официальном уровне продолжалась. В добавок ко всем страданиям турков-киприотов официальное радио часто передавало турецкую песню в исполнении греческого певца Стелиоса Казанчидиса "Bekledim de gelmedin"(Я ждал, но ты не пришла), подстрекательски намекая на неспособность турецкой армии протянуть руку помощи турецкому населению Кипра. Эта лирическая песня создавала чувство отчаяния у киприотов-турков.

В период обострения антитурецкой истерии, грабежей и массовых убийств у руководства ЭОКА с руководством Кипра сложились противоречивые напряжённые отношения. 2 июля 1974 года президент Кипра Макариос направил письмо президенту Греции Гизикису, в котором он жаловался на открытую поддержку греческим военным персоналом организации EOКA и требовал вывода 600 греческих офицеров-инструкторов из Национальной гвардии Кипра. 15 июля под руководством греческих офицеров Кипрская национальная гвардия свергла Макариоса, назначив президентом ультранационалистического фанатика, сторонника энозиса и ненавистника турков Никоса Сампсона. Таким образом, антитурецкая политика на острове была выдвинута на новый уровень. 20 июля 14 турок были убиты в Аламиносе. Осознавая вероятность полного истребления турецкого меньшинства, правительство Б. Эджевита продемонстрировало твердую силу воли и 20 июля 1974 года военный контингент турецкой армии провёл молниеносную операцию и высадился на остров использовав права Турции как государства-гаранта по соглашениям по Кипру. Как мы уже упоминали выше, в ответ на безнадежные ноты турецкой песни, которую исполнял греческий певец турецкие солдаты вошли на остров с возгласами "Мы пришли!".

Однако EOKA не прекратила свои преступления и 14-16 августа 126 киприотов-турок были жестоко убиты в Маратхе, Сантарисе и Аладо. Таким образом, для турецкой стороны, не было оставлено никакого другого выбора и турецкая армия отделив 38% острова, разделила Кипр на северную-турецкую и южную-греческую части.

И немного о сегодняшнем дне

Вот уже 45 лет как Кипр является разделенным островом. Природа одарила этот остров всеми красотами. Горы, апельсиновые сады, оливковые рощи, кипарисы, пальмы и сосновые леса придают этому туристическому раю в Средиземном море особую красоту.

Население Северного Кипра признает себя киприотами по территориальному и турками-киприотами по национальному признаку. На Северном Кипре с уважением относятся к древнегреческим церквям и храмам. Участки и недвижимость, принадлежащие грекам в свое время, не являются предметом купли-продажи. Пожилое поколение не забыло греческого. Нет ненависти к грекам. Все на Северном Кипре надеются на день, когда Кипр объединится в форме федерации. В 2004 году, согласно плану Генерального секретаря ООН Аннана, объединение северного и южного Кипра в виде федерации казалось реальным. Хотя турки и поддержали этот план, греки отвергли его.

По мнению оптимистов, обнаружение 4 триллионов кубических футов газа в непосредственной близости от побережья Кипра может открыть новые перспективы для сближения сторон. Консорциум, состоящий из американской ExxonMobil, французской Total, катарской Qatar Petroleum и итальянской Eni, намерен привлечь более 50 миллиардов долларов инвестиций для разработки месторождений. По мнению же некоторых нефтяных экспертов, подтвержденные резервы месторождений составляют всего около 0,5 триллиона кубических футов, и их разработка не является экономически выгодной.

Сегодня Северный Кипр привлекает туристов и студентов в местные университеты. Основным видом бизнеса является недвижимость. Но Северный Кипр полностью зависит от финансовой поддержки Турции. Турецкая Pеспублика Северного Кипра, провозгласившая свою независимость в 1983 году, сталкивается с проблемой получения доступа к международным финансовым рынкам и получения кредитов, поскольку она не признана на международной арене.

Как место, где проживает турецкая община, в Азербайджане всегда испытывали особые чувства к Кипру. В соответствии с нормами международного права на официальном уровне Азербайджан не признает Северный Кипр, но мы хотим, чтобы вскоре греческая и турецкая общины объединились и жили вместе в состоянии гармонии.

С апреля 2003 года нет никаких ограничений для киприотов-турок пересекающих границу на юг и киприотов-греков пересекающих границу на север. Сегодня на территории Карпаза на Севере Кипра находится греческая деревня из 300 человек. На Северном Кипре есть сёла маронитов арабов и английские деревни. На острове почти нет преступлений. Воровство отсутствует. Из-за природной красоты острова, а также большого количества солнечных дней в году люди из многих стран, а также россияне, украинцы, молдаване, белорусы, туркмены, казахи и другие из бывшего СССР решили выбрать Кипр в качестве своей второй родины.

На Кипре есть небольшая азербайджанская община, которая успешно работает в сфере образования, бизнеса, здравоохранения, культуры и вносит свой вклад в развитие Кипра.

..... Туристы и киринийцы прогуливающиеся вечерами по бульвару прислушиваются к звукам азербайджанской мелодии доносящейся из прибрежного ресторана Anchor в жемчужине Кипра-Кирении. Играет наш соотечественник Араз Мамедов ...

Архитектор Адалят Дадашов внёс огромный вклад в восcтановление и реставрацию исторических памятников Кипра. Проректор Ближневосточного университета, профессор Фахраддин Мамедов является руководителем нашей диаспоры. А имя Джаваншира Шиблиева, который преподавал мне лексику английского языка в Азербайджанском педагогическом институте иностранных языков (ныне Азербайджанский университет языков), а ныне возглавляет кафедру преподавания английского языка в Восточно-Средиземноморском университете хочу отметить с особым уважением и любовью.