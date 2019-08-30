Национальный статистический комитет Армении опубликовал очередной отчет по экономическим и прочим показателям страны за июль. Если верить отчету, рост наблюдается во всех сферах. Но более всего - в сфере услуг, которые выросли в двузначном выражении.

Как пишет, анализируя отчет статкомитета, Первый Информационный, во всех остальных сферах в среднем наблюдается 2-3-4%-ый рост, который в каком-то смысле можно назвать инерционным ростом, поскольку, независимо ни от чего, экономика действует, в своем ритме в какой-то мере развивается, поскольку для любого производства нулевой рост является регрессом, следовательно, существует инерционное стремление что-то увеличить по сравнению с прошлым годом. И зафиксированный в ряде сфер 2-3% рост - результат этого "добавления чего-то".

Единственным, кто обеспечил двузначный рост, является сфера обслуживания, о которой неоднократно говорилось и писалось: это рост, обеспеченный благодаря "виваро" и "тотогеймингам", что никогда нельзя считать качественным для экономики. Довольно серьезный рост зафиксирован также за счет импортируемых и экспортируемых во внешней торговле автомобилей, где, вероятно, уже с января будет зафиксирован резкий спад. Только после обнуления этого и "виваро" будет видна реальная картина роста экономики, которая точно резко снизится, и выяснится, что посеянные экономической революцией семена непонятно почему пока не прорастают, отмечает армянское издание.

Султан Керим