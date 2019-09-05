С начала года уже не раз проходила информация о депортации армянских эмигрантов из стран Европы. Депортация имела место всегда, но после "бархатной революции" в Армении этот процесс ускорился.

Как писала в марте Der Spiegel, количество депиртируемых из Германии граждан Армении в 2018 году увеличилось вдвое. Если в 2017 году из Германии в Армению были депортированы 184 человека, то в 2018 году число депортируемых достигло 346 человек.

Сегодня процесс продолжается. По сведениям газеты "168 жам", в четверг из Германии чартерным рейсом было депортировано более 40 человек. Это уже второй чартер за год.

В настоящее время отправляют также граждан, получивших политическое убежище, поскольку этот вопрос обсуждается раз в три года, а Армения после смены власти в 2018 году рассматривается как безопасная и демократическая страна. С 2014 года вступило в силу соглашение между Арменией и Евросоюзом, согласно которому страна должна принимать обратно тех граждан, которые нарушили правила въезда или проживания в ЕС.

Ранее в беседе с lragir.am армянский демограф Артак Маркосян предупреждал, что депортация армян из стран Европы будет расти.

"Да, из европейских стран депортируют многих армян. Но они, к сожалению, довольно проблематичные соотечественники. Это люди, которые не смогли найти там работу, на многих висят правонарушения и преступления. Людей, которые смогли там найти работу, обустроиться, обратно высылать не будут. Миграционной службе следует заняться теми, кого депортируют из европейских стран. У них в основном в Армении нет жилья, многие продавали дома и все имущество, чтобы выехать в Европу", - отметил Маркосян.

Султан Керим