В начале сентября председатель так называемого Круга дружбы "Франция - Карабах" Ги Тесье открыл в Ханкенди "табличку дружбы" между населенными пунктами оккупированного Арменией Карабаха и Франции.

А в пятницу, 20 сентября, во Франции была подписана "декларация о дружбе" между расположенным в оккупированном Ходжаведском районе Азербайджана Гадрутом и департаментом Изер Французской Республики.

Как сообщают армянские СМИ, церемония подписания состоялась в городе Гренобль, в зале заседаний администрации департамента Изер. Декларацию подписали представитель сепаратистов Камо Петросян и председатель совета департамента Изер Жан-Пьер Барбье. В общей сложности это четырнадцатое соглашение, подписанное между административно-территориальными единицами Франции и оккупированным Нагорно-Карабахским регионом Азербайджана.

Напомним, что в мае этого года административный суд французского города Гренобль аннулировал несколько "хартий о дружбе", подписанных между отдельными административными единицами Франции и оккупированными Арменией регионами Азербайджана. По информации издания Nouvelles Armenie, были аннулированы "хартии о дружбе", подписанные между так называемыми административными структурами сепаратистского образования в азербайджанском Нагорном Карабахе и регионами и коммунами Валанс, Бур-Ле-Валанс и Бур-Де-Пеаж. Было подчеркнуто, что данные хартии не уважают международные обязательства Франции и противоречат внешней политике страны - сопредседателя МГ ОБСЕ.

Однако армянское лобби, имеющее определенные обязательства перед диаспорой, идет в разрез с официальной позицией своей страны и ее статусом в переговороворном процессе. После пережитого провала лобби может потерять благосклонность армянских спонсоров..Очередной провокацией оно пытается закрыть образовавшуюся брешь и оправдать "высокое доверие" щедрого местного армянства. Не так уж много возможностей для этого осталось.

Зульфугар Ибрагимов