https://news.day.az/politics/1159150.html Армянский губернатор решил уйти в отставку после скандала с избиением офицера
Армянский губернатор решил уйти в отставку после скандала с избиением офицера
Губернатор Вайоц-Дзорской области Армении Трдат Саркисян сообщил, что намерен уйти в отставку после скандала, связанного с избиением подполковника, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее в Следственном комитете страны рассказали, что по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью офицера арестован помощник губернатора Арутюн Григорян. Генпрокуратура проверяет возможное участие в инциденте самого Саркисяна. Из-за ссоры между военными и сотрудниками областной администрации 18 сентября в городе Ехегнадзор в 125 километрах от Еревана пострадали подполковник и еще два офицера.
На своей странице в соцсети Facebook Саркисян заявил, что во время инцидента находился дома, следствию представлены факты, доказывающие алиби.
"Тем не менее, в очередной раз опровергая любую причастность к этому происшествию, но придавая важное значение формированию в Армении политической этики и политической ответственности, решил сложить с себя полномочия губернатора Вайоц-Дзорской области после завершения стратегических учений (5 октября - ред.)", - отметил Саркисян.
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