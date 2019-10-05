В Сочи успешно прошло XVI Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" - одного из самых крупных и авторитетных экспертных сообществ мира. Знаковыми событиями Валдайского форума стала пленарная сессия, в которой принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также двусторонняя встреча азербайджанского и российского лидеров.

Известный российский политический аналитик Олег Кузнецов проанализировал для Day.Az итоги заседания Валдайского клуба и стратегию сотрудничества Азербайджана и России.

Встреча президентов России и Азербайджана в Сочи в рамках заседания клуба "Валдай" в очередной раз продемонстрировала наличие между нашими странами обширной повестки и большого потенциала для сотрудничества. Сотрудничество Азербайджана и России основано на взаимной заинтересованности и взаимном уважении национальных интересов партнера. Нам нечего делить, но есть что защищать: при этом каждый из нас защищает свое, не зарясь на чужое, и такое положение дел исключает возможность "дружбы против" кого-либо.

Наши страны являются равноправными членами очень многих международных организаций и только на постсоветском пространстве Россия и Азербайджан не входят в общий блок. Но в этом и нет необходимости, так как и без этого уровень взаимодействия достаточно высокий и продолжает расти. Динамика азербайджано-российского сотрудничества положительна буквально по всем направлениям.

Я более чем уверен в том, что львиная доля успеха, позитива и динамичного развития отношений между Россией и Азербайджаном зиждется на очень хороших, я бы даже сказал, теплых, личных отношениях глав двух наших государств - Ильхама Алиева и Владимира Путина.

Между лидерами России и Азербайджана явно присутствует эмпатия на эмоциональном уровне, чего нельзя сказать о характере отношений между Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном. Безусловно, для глобальной международной политики данный фактор не является существенным, но для определения двусторонних межгосударственных отношений он зачастую является определяющим.

Если обратить внимание, у рабочих встреч Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном есть одно бросающееся в глаза отличие. С Президентом Азербайджана российский лидер не раз встречался с глазу на глаз для бесед во время полуофициальных мероприятий типа Санкт-Петербургского экономического форума или нынешнего заседания дискуссионного клуба "Валдай", участие в которых первых приглашенных лиц придает им более чем официальный статус, тогда как с Пашиняном он предпочитает общаться только во время многосторонних встреч глав каких-либо международных организаций, участницами которых являются Россия и Армения. По всему видно, что Президент Азербайджана для Владимира Путина - более приятный и содержательный собеседник, чем Никол Пашинян.

Лично мне отрадно видеть, что откровенно дружеские отношения президентов России и Азербайджана определяют сегодня самый высокий уровень доверия в двусторонних связях наших стран. При этом не стоит забывать, что Владимир Путин начинал выстраивать свои отношения с политическим руководством Азербайджана, когда во главе страны находился Гейдар Алиев, к личности которого российский президент испытывал самое глубокое и искреннее уважение. Наличие такого, как говорят сегодня, бэкграунда в отношениях Москвы и Баку делает их плодотворными и успешными во всех сферах. Можно сказать, что между нашими странами нет трудных и нерешаемых вопросов.

О чем конкретно были переговоры между президентами в Сочи, я знать, конечно, не могу, но, думаю, вопрос урегулирования карабахского конфликта не был обойден вниманием. Россия всерьез заинтересована в стабильности в регионе Южного Кавказа, особенно в условиях военно-политической нестабильности в прилегающих к нему регионах - на Ближнем Востоке и в Центральной Азии - вокруг Сирии и Ирана. Но военно-политический паритет удерживать ей становится все более сложно, так как наметившееся сближение с Турцией перетягивает ее в совершенно определенную сторону.

Если смотреть открыто правде в глаза, то современная Европа не особо желает видеть Россию своим социокультурным партнером, считая ее авторитарной страной с государственно-монополистическим типом экономики. Европа сегодня явно не готова к диалогу с Россией за рамками поставок энергоресурсов и общего бизнеса, так как они - две разные цивилизации. В этих условиях Россия хочет стать евразийским лидером, объединившись против Европы с тюркско-мусульманским миром. В этом и заключается идея "зари Востока", которую региону должна принести Россия. А нынешняя сессия клуба "Валдай" в Сочи должна показать Кремлю и его политтехнологам, насколько интеллектуальная общественность данного региона готова к восприятию и поддержке этой новой геополитической стратегии Москвы.

Лейла Таривердиева