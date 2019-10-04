Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Карабах - часть Армении и точка" показывает, что Пашинян застрял в 80-х годах и живет грезами того периода.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Асим Моллазаде, комментируя ответ Президента Ильхама Алиева на заявление Пашиняна - "Карабах - часть Армении и точка" словами - "Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что, Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак", передает Day.Az.

Депутат сообщил, что эти слова Президента Ильхама Алиева выражают мнение и волю азербайджанского народа.

"Это показывает всему миру, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своей территории и не примет это. Это также показывает то, что Пашиняны и другие своими территориальными притязаниями грубо нарушают нормы международного права. А позиция Азербайджана опирается на эти нормы. Волю азербайджанского народа выражает Президент", - сказал Моллазаде.

Отметим, что третьего июня на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в городе Сочи Российской Федерации Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ на заявление премьер-министра Армении - "Карабах - часть Армении и точка" - сказал: "Карабах является исторической, исконно азербайджанской землей. Так что, Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак".