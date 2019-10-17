Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов рассказал о результатах визита сопредседателей в регион, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Попов сказал, что визит сопредседателей в регион завершается сегодня: "Позавчера мы были в Ереване, где встретились с министром иностранных дел и министром обороны Армении. Сегодня состоялась встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и проходит встреча с азербайджанской общиной Нагорного Карабаха. На встречах мы обсудили ситуацию, связанную с переговорным процессом, выслушали стороны. Мы также обсудили результаты переговоров, состоявшихся между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Ашгабаде. Считаем, что результаты неплохие".

Попов также коснулся вопроса организации встреч на уровне министров: "Мы пока планируем продолжать организацию встреч на уровне министров иностранных дел. Их можно организовать в рамках международных мероприятий. В декабре состоится встреча министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ, и если стороны пожелают, то мы может организовать встречу".

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.