В третьем квартале 2019 года зарегистрировано беспрецедентное увеличение судебных исков с привлечением журналистов и СМИ, заявил на пресс-конференции во вторник глава Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"В течение третьего квартала в судебное производство принято 33 дела, 30 из них возбуждены против СМИ на основании оскорблений и клеветы, 2 - по нарушениям права получения и распространения информации. По одному делу средство массовой информации подало иск против политолога", - сказал он.

По его словам, в первом и втором квартале текущего года было зарегистрировано 28 исков на основании оскорбления и клеветы против СМИ и 25 - против журналистов.

"Фактически, за 9 месяцев текущего года зарегистрировано уже 83 иска, что в несколько раз больше, чем показатели предыдущих двух лет, вместе взятые", - сказал он.

Согласно представленным Меликяном данным, за третий квартал 2019 года зарегистрировано 35 случаев давления на журналистов и сотрудников СМИ, 11 случаев нарушения права на получение информации и 1 факт применения физической силы по отношению к журналисту.