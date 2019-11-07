У партии "Мусават" подрывные цели, как в отношении проведения митинга, так и по отношению к решению Исполнительной власти, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев, передает Day.Az.

По словам Гулиева, в Азербайджане нет оснований, чтобы проводить митинг.

"С какими лозунгами они выйдут на митинг? Если с социальными, то Президент Ильхам Алиев на высоком уровне решает социальные вопросы, повышаются зарплаты, пенсии, пособия, они будут расти и в следующем году, открываются новые рабочие места. Если они собираются выходить в связи с экономическими вопросами, то в Азербайджане идет экономическое развитие, увеличиваются доходы госбюджета, продолжается реализация экономических проектов. Если планируют выходить с политическими лозунгами, то в Азербайджане обеспечены независимость, свобода и демократия. То есть, в Азербайджане нет необходимости в митингах, связанных с теми или иными вопросами. Если они хотят провести митинг по Нагорному Карабаху, то в Баку находятся посольства стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, они могут спросить там, почему Минская группа не решает вопрос", - сказал депутат.

Гулиев подчеркнул, что цель организаторов митинга заключается не в этом. "Они хотят проводить митинги в запрещенных местах. Во всех странах мира, как и в Азербайджане, запрещено проводить митинги и другие массовые акции вблизи метро, охраняемых объектов, в местах массового скопления народа. Ну а если партия "Мусават" хочет проводить митинг перед станцией метро, значит она нацелена на создание противостояния, не признает закона и собирается выступать против народа. Есть законы, которые должны выполнять все, в том числе, политические партии и общественные организации. Если бы Исполнительная власть не предоставила место для проведения митинга, то их права были бы нарушены. Но ведь место было выделено, какая разница, в какой части города? Они хотят просто ради интереса привлечь идущих по своим делам, отдыхающих и пользующихся метро людей, преподнеся их как свой электорат. С другой стороны, ни "Мусават", ни ПНФА, ни одна из других партий этой группы не действует в интересах азербайджанского народа, они служат внешним силам. Создавать противостояние, конфронтацию в интересах только тех сил, которые недолюбливают Азербайджан".

Отметим, что Исполнительная власть города Баку, 6 ноября, ответив на обращение партии "Мусават", разрешила провести митинг 10 ноября в поселке Локбатан, на улице 28 Мая, на территории Гарадагской учебно-спортивной базы спортивного клуба "Нефтчи". Однако, "Мусават" перенесла митинг, мотивируя это тем, что недовольна выделенным местом.