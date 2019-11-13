https://news.day.az/politics/1175353.html Президент Ильхам Алиев принял заместителя исполнительного председателя Конференции президентов ведущих американских еврейских организаций - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял заместителя исполнительного председателя Конференции президентов ведущих американских еврейских организаций - ФОТО
13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя исполнительного председателя Конференции президентов, ведущих американских еврейских организаций Малкольма Хонлайна.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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