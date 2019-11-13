13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя исполнительного председателя Конференции президентов, ведущих американских еврейских организаций Малкольма Хонлайна.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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