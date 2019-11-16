II Саммит мировых религиозных лидеров, собравший в Баку представителей 56 стран мира, проходит в очень ответственный период истории современного Азербайджана, нарабатывающего ресурсы доверия и авторитет на международном уровне.

Мировой религиозный диалог звучит в столице Азербайджана в продолжение тех впечатляющих результатов, которые зафиксировал и недавно прошедший в Баку Саммит Движения неприсоединения, передав Азербайджану почетное право председательствовать в этой организации на последующие три года.

Таким образом Азербайджан определил и умножает свою уникальную миссию межцивилизационного моста в разбалансированном мире. На этом построена долгосрочная внешнеполитическая стратегия Азербайджана, генерируемая и умно направляемая Президентом Ильхамом Алиевым.

Расширяя сферы влияния во внешнем мире и укрепляя внутреннюю основу, Азербайджан последовательно приближается к достижению ряда приоритетных целей - справедливому урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфикта и восстановлению территориальной целостности государства, открывающему путь к обеспечению регионального мира и стабильности.

Многонациональный, поликонфессиональный Азербайджан, создавший собственную и признанную на мировом уровне модель мультикультурализма, преподает тем самым открытый урок мононациональной Армении, а международному сообществу приоткрывает пространство для сравнительного анализа.

Политическое руководство страны, и непосредственно Ильхам и Мехрибан Алиевы, используют все дипломатические возможности и ресурсы для доведения информации о реалиях карабахского конфликта до мирового сообщества, в том числе привлекая эти ресурсы в Баку и открывая Азербайджан широким международным кругам.

На протяжении более десяти лет развивается "Бакинский процесс", сформировавший мировую платформу для межцивилизационного и межкультурного диалога.

Азербайджану доверяют вести диалог мировых религий представители и мусульманства, и христианства, и иудаизма, и других конфессий.

И Азербайджан заслужил это право выступать модератором межцивилизанного диалога, поскольку сгенерировал реальную, а не мифическую историю и традиции мирного сосуществования представителей различных культур и конфессий.

Азербайджан называют своей Родиной представители проживающих здесь многочисленных этносов - русские, евреи, украинцы, грузины, татары, белорусы и многие другие, в том числе армяне, что практически обнуляет поползновения соседнего государства выступать с претензиями к Азербайджану на предмет толерантности.

Этот уникальный опыт межнационального и межконфессионального согласия - ценное достижение государственной политики Азербайджана, которую осознает, приветствует и принимает практически каждый гражданин страны, независимо от этнической и конфессиональной принадлежности, что подчеркнул в своем выступлении на Саммите и Президент Ильхам Алиев:

"Представители всех религий, всех этнических групп веками жили в нашей стране как одна семья в условиях мира, дружбы, взаимопонимания. Азербайджан - многоконфессиональная, многонациональная страна, что является нашим большим достоянием".

Не меньшим достижением Азербайджана является и служение традиционным ценностям, дефицит которых все более ощущается в современном мире и размывает основы национальной культуры и идентичности.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что нынешний Саммит будет иметь огромное значение, и посланные из Баку месседжи найдут своего адресата.