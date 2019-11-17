Францию продолжает трясти: вот уже год по всей стране - и даже по всей Европе - продолжаются массовые акции протеста "жёлтых жилетов", которые сопровождаются беспорядками, жестокостью полиции и массовыми арестами. Сегодня протестующие "отметили" годовщину своих акций очередными акциями. В ходе протестов "желтых жилетов" правоохранители задержали 264 человека, 173 из них - в Париже. Ранее столичная префектура полиции сообщала о более чем 100 задержанных.

В субботу днем на площади Италии протестующие выстроили несколько баррикад из ограждений, досок и городских электросамокатов, а затем стали их поджигать. Дежурство на площади несли наряды полицейского спецназа, которые регулярно отправляли в толпу картриджи со слезоточивым газом и дымовые шашки. В субботу на манифестации по всей Франции, по данным МВД, вышли 28 тысяч человек.

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований.

Эти протесты нанесли жёсткий удар по экономике страны: за год Франция потеряла 2,5 миллиарда евро. Сообщается, что в течение года 5 тысяч мелких предприятий и торговых фирм, которые пострадали от действий манифестантов, попросили государство о помощи. В частности, они просили власти об отсрочке по выплате социальных взносов и других налогов на сумму 460 миллионов евро.

Кроме того, страховые компании при этом выплатили за этот период компенсацию 13 тысячам "разграбленных" предприятий в размере 230 миллионов евро.

С начала движения "желтых жилетов" в ноябре 2018 года 75 тысяч французских работников стали частично безработными в гостиничном и ресторанном бизнесе, торговле и в транспортной сфере.

Акции жёлтых жилетов не остаются без ответа от властей. Жестокое "винтилово" от спецназа в касках и с щитами, резиновые пули, слезоточивый газ - полицейские пускают в ход весь свой арсенал и спецтехнику. Уже есть сообщения о множестве пострадавших только на сегодняшней акции, что уж говорить о том, какое количество людей получило различные травмы за целый год?

В целом коллективный Запад переживает сегодня глубочайший политический кризис, который ярче всего проявился во Франции. Самым парадоксальным образом официальная власть абсолютно утратила доверие общества, но и оппозиция его приобрести не смогла. Впрочем, инициированные изначально пассионарным обществом целенаправленные протесты все более перетекают в русло стихийных выступлений, тон в которых задают анархисты и анонимные группы деструктивного толка.

Для Франции и Запада в частности кризис, вылившийся в протесты "жёлтых жилетов", это, что называется, ситуация lose-lose: в проигрыше абсолютно все, и власти, стремительно теряющие избирателей, вынужденные топить акции протеста в жестокости полиции и спецслужб, и страна, которая недосчиталась огромных денег, и конечно же, простые люди. Они и допожающий бензин получили, и по голове дубинкой. Ситуация ведь, ставшая поводом для протестов, никак не изменилась.

Но происходящее во Франции заставляет задуматься. Год массовых беспорядков и протестов окончательно дестабилизировал ситуацию в этой стране и ее экономике. Смотришь на картину, которую транслируют из Франции телеканалы, и становится ещё более понятно, насколько важна для развития любой страны стабильность.

Пресловутая стабильность - это главный фундамент развития. Что, у Франции нет развитой промышленности, торговли, сферы услуг, туризма? Все есть, но именно нестабильная ситуация в стране приводит к огромным экономическим потерям, росту безработицы, ухудшению социальной ситуации, росту цен и в итоге, к ещё большему недовольству населения.

Именно поэтому Азербайджан вот уже более 15 лет успешно поддерживает крайне высокий темп экономического развития. И это несмотря на то, что очевидно, что молодая по историческим меркам страна, страдающая от оккупации своих территорий, конечно не может сравниться с теми ресурсами, которыми обладает та же Франция. Тем не менее, мы последовательно и в хорошем темпе движемся вперёд, развивая свою страну и решая текущие проблемы. Почему? Потому что в Азербайджане есть стабильность.

И это важнейшее из множества достижений Президента Ильхама Алиева. Продуманная экономическая политика, которую проводит глава государства, в сочетании с его революционными социальными решениями и в целом масштабной работой, которая проводится в социальной сфере под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, создали уникальную в нашем регионе ситуацию. Единство власти и народа, ощущающего заботу и защиту государства, стало прочным фундаментом, на котором стоит наш Азербайджан.

И сколько бы ни пытались разного рода радикалы и провокаторы разрушить царящую в стране стабильность, подорвать развитие Азербайджана, все их усилия разбиваются об это единство граждан, сплотившихся вокруг своего Президента. К слову, это стоило бы понять не только азербайджанским радикалам, но и их западным спонсорам и покровителям. Последним стоило бы больше внимания обращать на собственные проблемы, собственных гражданах и их проблемах. Может, занявшись правами человека в собственных странах, вместо разглагольствования против Азербайджана, они бы избежали таких серьезных последствий и еженедельных протестов, длящихся уже целый год?

Э. Ибрагимов