"Он объявил голодовку, потому что не хочет возвращения в Азербайджан. Его там могут арестовать или убить. По этой причине решили помочь ему. Собираем деньги".

Такой плод ущербного воображения ныне подается за "защиту" Рафаэля Пириева, мнящего себя "политэмигрантом", а то и "политиком, общественным деятелем, блогером и борцом за демократию".

Р.Пириев, известный своими неадекватными, истеричными видеообращениями в духе "А мы придем и свергнем власть", задержан в Париже и выдворен в Германию, где ожидает депортацию в Баку.

Он боится, так как знает, что придется нести юридическую и уголовную ответственность за все потоки грязи и непотребства, которые так щедро лились из его видеоканализацинных упражнений.

Но, как всегда, общепитовская а-ля оппозиция, состоящая из подобных Пириеву карикатурных персонажей, подняла вой, истошна крича, что немецкое правосудие должно защитить их, выдать нужные документы и, вообще, отстать от них.

Сущий бред, скажете вы? Как бы не так, ведь уровень интеллекта подобных псевдополитических инфузорий проявляется даже в попытках поддержки якобы объявившего голодовку Пириева: зачем собирать деньги для человека, который отказался от еды? Для проведения масштабной кампании поддержки в социальных сетях и СМИ, изготовления брошюр и листовок с портретами люмпена Пириева, размещении платной и обширной информации в медиа?!

Вряд ли и не только потому, что немцев на такой затхлой мякине не проведешь.

Деньги нужны для других целей, а точнее, для истошного гвалта в социальных сетях и особенно на YouTube, где разных "борцов за демократию в Азербайджане" расплодилось как блох на шелудивом барбосе.

Полиция и суды Германии готовят вторую волну рейдов в рамках широкомасштабной операции по пресечению торговли людьми, изготовлению фальшивых документов и прав для обоснования жительства в стране.

"Миграционный скандал", связанный с азербайджанцами в Германии, не утихает. После ареста активистов зарубежных структур оппозиционных партий Азербайджана - в основном членов "Мусават", немецкие полицейские решили расширить ареал поисков торговцев мигрантами.

Они подозреваются в подделке документов, незаконном ввозе мигрантов и торговле людьми. Их обвиняют в контрабанде не менее 20 человек. Точнее, находящиеся ныне под подозрением лица помогали своим "клиентам" получить в Германии желанный статус беженца, то есть право на легальное жительство, пособие, выплаты, социальную квартиру и т.д. За каждый конкретный случай "оказания помощи" торговцы получили от 3 до 10 тысячи евро.

Обманщики и обманутые были азербайджанцами.

Желающие любыми путями и средствами заполучить право на законное пребывание в Германии азербайджанцы не понимали и, скорее всего, до сих пор не понимают, что выдуманная, фальшивая "история бегства из Азербайджана", купленные корочки "Мусават" или других оппозиционных партий, снятые во время митинга или незаконной акции селфи, наспех состряпанные справки никоим образом не могут обеспечить право на проживание.

Тем более, что чиновники Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии в ускоренном порядке рассматривают заявления тех мигрантов, которые имеют мало шансов на получение убежища. На обработку их заявок отводится одна неделя. В случае отрицательного ответа иностранцу грозит выдворение: он должен покинуть центр приема беженцев в течение трех недель.

До получения же ответа мигрант, в нашем случае азербайджанец, один или с семьей вынужден жить в миграционном центре, в весьма удручающих условиях, где у него соседями будут не добропорядочные бюргеры или мигранты из европейских стран, а сирийцы, афганцы, нигерийцы или конголезцы.

Жизнь наших сограждан трудна не только в миграционных центрах или лагерях, но и после получения желанного вида на жительство.

Тотальное незнание языка, чужая и чуждая культура, отсутствие минимальных социальных связей, тяжелая и малооплачиваемая, неквалифицированная работа, постоянная и беспросветная нужда - вот необратимые спутники жизни нашего мигранта. Очень небольшому числу эмигрантов удается интегрироваться.

Германия собирается в ближайшее время депортировать в Азербайджан 140 мигрантов. Во время последней депортации в страну возвратился 61 человек.

Все процедуры выполнены в рамках соглашений о реадмиссии.

Напомним, что Азербайджан подписал четыре соглашения о реадмиссии. Первое соглашение заключено в 2014 году с Европейским союзом, второе - в 2014-м с Королевством Норвегия, третий - со Швейцарией в 2016 году, четвертое соглашение в 2017 году заключено с Черногорией. В результате, с 2014 года начался поэтапный процесс возвращения нелегальных мигрантов в Азербайджан.

Соглашение о реадмиссии подразумевает возвращение наших граждан, которые проживают на территории стран Европейского союза на незаконных основаниях. Человек может законно въехать в страны Евросоюза, а при отказе в статусе беженца он обязан покинуть пределы государства. Если мигрант в указанные сроки не сделает этого, то становится нелегалом. И в соответствии с соглашением о реадмиссии его депортируют на родину.

В результате, с 2014 года в Азербайджан возвращены более 1 380 мигрантов из стран ЕС. Наибольший процент "возвращенцев" фиксируется из Германии. За ней следуют Голландия и Австрия. Параллельно с этим незаконные мигранты возвращаются из Франции, Польши, Швеции.

Естественно, что в поисках лучшей доли каждый из мигрантов-азербайджанцев чуть ли не соревнуется в придумывании своей, как можно более жалостливой и душещипательной истории о том, почему же он решил сбежать из Азербайджана.

За последние годы 26 тысяч азербайджанцев обратились в 20 стран Евросоюза для получения статуса беженца. В результате 85-90% мигрантам отказали в прошении. Лишь десятая часть выехавших может действительно доказать причины, по которым пришлось оставить родину. И чаще всего мигранты устремляются в Германию.

Популярными жанрами в последние годы стали политические взгляды, преследования гомофобов или страх кровной мести, даже несмотря на то, что немецкие полицейские и сотрудники миграционных служб уже не верят таким напевам о горестной судьбе.

У них обычно слаженная и готовая история о том, как они смогли попасть в ту же Германию якобы в обход пограничного контроля по "обходным тайным тропам". Другая история бывает о страшной причине бегства, по которой их или посадят в тюрьму или даже вообще убьют, если их вернут в Азербайджан. Когда миграционная служба Германии выясняет реальные обстоятельства попадания мигранта в Шенгенскую зону, то их отправляют в ту страну, куда они первоначально въехали.

Например, как в случае с сетевым матерщинником и хамом Рафаэлем Пириевым. Его высылка из Франции в Германию означает лишь то, что этого маргинала и люмпена все равно отправят в Баку, но позже, и не парижским, а берлинским или мюнхенским авиарейсом.

То есть, если эта страна придет к выводу, что человек действительно беженец, ей придется его разместить у себя и кормить. Из-за этой перспективы очень мало кто получает убежище в Венгрии, Австрии, Польше, Греции, Болгарии или Сербии. Именно по этой причине Рафаэль Пириев, не долго думая, решил следовать по проторенной дорожке и объявил голодовку.

В самой Германии, понимая такой нездоровый интерес, бундестаг принял закон о трудовой миграции. Теперь страна превратилась из принимающей беженцев в принимающую трудовых мигрантов. Закон вступит в силу с января 2020 года. Параллельно федеральные власти ужесточили условия предоставления статуса беженца.

Потому и "наши" мигранты также опасаются оказаться в стране, выдавшей им визу, куда они могут быть депортированы в соответствии с требованиями "Дублинского соглашения". Это соглашение, подписанное странами ЕС, весьма эффективно в предотвращении незаконной миграции. Основная цель соглашения состоит в рассмотрении заявления лица, обратившегося за статусом беженца, в едином порядке в любой из стран ЕС, более эффективном обмене информацией между странами, защите прав и свобод лиц, ищущих убежище, а также в обеспечении более эффективной борьбы с незаконной миграцией.

Ведь кроме демонстративных и эпатирующих попыток самоубийств, мигранты-азербайджанцы нападают с ножом на жену, пытаются задушить и убить ребенка, имитируют буйное помешательство, а то и предают огню жилище. Расчет, разумеется, на то, что его обязательно спасут, поместят в больницу или отправят в тюрьму и тем самым дадут возможность пока остаться.

Надежда тут на то, что нанятый адвокат добьется цели: человека оставят в стране, но уже не как беженца, а на гуманитарных основаниях - как умалишенного или буйно помешанного, например.

Естественно, офицеры миграционного управления Германии знакомы с обстановкой в Азербайджане. Результаты запросов, направленных с целью проверки подлинности документов, портят карты мигрантам. В таком случае запускается "план B". Спустя пару дней они проводят акции протеста перед зданием посольства Азербайджана в Берлине, фотографируются и разбегаются. Затем к этим фотографиям прилагается письмо и отправляется в миграционное управление. Тем самым просители пытаются убедить власти Германии, что сотрудники посольства перешлют их фотографии в правоохранительные органы Азербайджана, а те, в случае депортации заявителей, тут же арестуют их по приезду. Проплачиваются статьи в информационных ресурсах, утверждая, что их родственники в Азербайджане подвергаются гонению и преследованию в связи с их деятельностью в Германии. В последнее время подобные публикации вызывают подозрения у немецких чиновников, поэтому мигранты придумали новый тактический ход. Они проводят акцию перед офисами популярных немецких СМИ, пытаясь привлечь внимание и выбить хоть небольшую заметку о своей персоне с целью доказать, что будут арестованы в случае депортации.

... Поправки в миграционном законодательстве доказали, что официальный Берлин не намерен давать прибежище лицам, пустившимся в Германию в поисках лучшей жизни. Тем самым немецкие власти пытаются снизить поток беженцев. А государству нужен надежный налогоплательщик, работник, владеющий немецким языком и интегрированный в немецкое общество.

А действия немецкой полиции и, самое главное, желание расчистить авгиевы конюшни незаконной миграции были ожидаемы и легко прогнозируемы.

Как и то, что до конца года из Германии ожидается депортация еще 291 человека.

Так говорят немецкие полицейские и намерения судов.

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az