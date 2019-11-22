Европейский союз (ЕС) приветствует то внимание, которое правительство Азербайджана уделяет усилению роли женщин в экономических преобразованиях. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на церемонии открытия "Муниципальной академии на гендерной основе" заявила глава отдела сотрудничества Представительства ЕС в Азербайджане, советник-посол Симона Гатти.

По словам Гатти, в центре внимания Азербайджана сейчас находится обеспечение доступа женщин к рынку труда.

Советник-посол добавила, что у Евросоюза есть возможность оказать Азербайджану поддержку в этом направлении. "Мы видим, что в Азербайджане осуществляются амбициозные реформы. Я нахожусь в Азербайджане не так давно. Тем не менее, в течение шести месяцев я участвовала в более чем семи крупных мероприятиях, посвященных правам женщин и гендерному равенству".

По словам представителя ЕС, результаты исследований и анализа, проведенных Европейским Союзом несколько лет назад в отношении политического участия женщин в странах Восточного партнерства, дают основание говорить о том, что это участие находится на очень низком уровне.

"В европейских странах также есть проблемы. Важно, чтобы сильные и харизматичные женщины занимали достойные, высокие места. Если женщины не будут представлены на уровне местного самоуправления, то добиться положительных результатов не удастся. С этой точки зрения, открытие "Муниципальной академии на гендерной основе" имеет весьма важное значение, в рамках этого проекта возможности женщин активно участвовать в муниципальных выборах значительно возрастут", - подытожила Гатти.