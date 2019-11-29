Любитель селфи из Армении, и так уж получилось, премьер-министр этой страны принял участие в саммите ОДКБ в Бишкеке. Ничего нового: саммит прошел, а участие Пашиняна в мероприятии запомнится только его позорными заявлениями и попыткой предотвратить успешное сотрудничество других стран, входящих в эту организацию, с Азербайджаном.

Сам Пашинян на саммите, как и ожидалось, в очередной раз пустился в разглагольствования с целью максимально убедить Россию и Беларусь перестать зарабатывать огромные деньги, сотрудничая с нашей страной в области военно-промышленного комплекса. "Странам ОДКБ для предотвращения возможной эскалации карабахского конфликта следует отказать Азербайджану в ответ на запросы о приобретении оружия. ОДКБ имеет все необходимые средства для предотвращения эскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Для предотвращения возможной эскалации страны ОДКБ, исходя из интересов сохранения безопасности, должны оставить без ответа новые запросы Азербайджана о приобретении оружия" - вопил в Бишкеке паникующий армянский премьер.

Наверное, даже сам Пашинян уже не удивляется тому, что лидеры других стран пропускают его антиазербайджанскую демагогию мимо ушей. Подобными глупыми провокациями он уже в который раз пытается вовлечь ОДКБ в нагорно-карабахский конфликт. Даже несмотря на то, что и Россия, и Беларусь, и другие страны неоднократно и четко давали понять, что ОДКБ не будет вмешиваться в конфликт, который происходит на территории Азербайджана, Пашинян упорно прикидывается дурачком.



Эффекта - ноль, но партнеры по ОДКБ уже поняли, с кем имеют дело. Больше того, ляпы Пашиняна серьезно ударят и по без того слабеющим отношениям Армении со странами-членами организации.

Сегодня страны ОДКБ полагаются на Азербайджан больше, чем на Армению, которая в отличие от нашей страны, является членом военного блока. Отношения развиваются во всех направлениях. Стоит отметить в первую очередь Россию, для которой одним из главных экономических и торговых партнеров является наша страна. За время сотрудничества российские инвестиции в экономику Азербайджана достигли нескольких миллиардов долларов, а предприниматели из Азербайджана вложили в экономику РФ свыше миллиарда долларов.

Ценность Азербайджана еще подкрепляется тем, что попытки дестабилизации партнерства нашей страны с зарубежными странами пресекаются решительно и своевременно. Баку продолжает оставаться для членов стран ОДКБ одним из наиболее надежных стратегических партнеров не только в регионе, но и на всем постсоветском пространстве.

Совместная деятельность и сотрудничество Азербайджана со странами ОДКБ продолжает крепчать и расширяться ко взаимной выгоде. Сегодня это стратегически важное партнерство приобретает новые черты, стремительно растет и укрепляется, выходит на качественно новый уровень. Более того, на фоне геополитического противостояния между Вашингтоном и Москвой роль Баку, как одного из важнейших факторов в регионе, приобретает фактически беспрецедентный характер.

Все вышеперечисленное вызывает вопрос - зачем вообще ОДКБ нужна Армения и премьер, который очередь наносит удар по авторитету структуры и ничего не может, кроме как делать селфи для своей коллекции?

Власти Армении своими неосторожными и недальновидными действиями дали своим партнерам по ОДКБ возможность маневрировать, усугубляя изоляцию Армении в евразийских структурах. Так что, Армения в ОДКБ оказалась, по сути, в дипломатической изоляции - благодаря Пашиняну и его некомпетентности.



Мехти Ахмедзаде