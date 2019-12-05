В преддверии внеочередных парламентских выборов в Азербайджане так называемый "Национальный совет" заговорил о возможном бойкоте выборов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, политический обозреватель, главный консультант Центра социальных исследований Турал Исмаилов, комментируя данный вопрос, отметил, что, обычно, бойкот является показателем политической деградации.

"Бойкот - выражение протеста. Семантика и философия слова несут в себе критерии противоречия между правом индивидуума на протест и базовыми правами общества. Но как тогда быть? Основной функцией политических партий является участие в выборах. В частности, чтобы оппозиционная партия пришла к власти, либо была представлена в законодательном органе, она должна принимать активное участие в выборах. Это аксиома, базовая суть политической деятельности. Несмотря на это, в мировой истории встречались скандальные политические бойкоты", - сказал Исмаилов.

Политический обозреватель отметил, что для бойкотирования выборов в Азербайджане нет объективных причин. По его словам, традиционный шаг радикальной оппозиции, которая "бойкотировала" предыдущие выборы, имеет несколько предпосылок. Во-первых, опросы общественного мнения показывают, что правящая партия вновь выиграет на всех выборах. Во-вторых, опрос по поводу социальных и кадровых реформ Президента в масштабах страны и проведенный в октябре опрос "индекс доверия" показали, что население Азербайджана полностью поддерживает реформы в стране, и рейтинг Президента Ильхама Алиева крайне высок. В целом, общественная поддержка радикальной оппозиции чрезмерно мала, и ее не хватит для успеха на выборах. Также риторика Али Керимли и его окружения, не меняющаяся в течение долгих лет, не улучшает перспективы их участия в выборах.

Исмаилов добавил, что если радикалы на этот раз "бойкотируют" выборы, то лишь усугубят свое положение, столкнувшись с нелегкой дилеммой.

"Во-первых, после выборов в условиях политического затишья поредеют, и без того немногочисленные, ряды сторонников радикалов. Во-вторых, в обществе закрепится мнение, что радикальная оппозиция не способна ни на что, кроме как "мутить волу" своими незаконными акциями", - подчеркнул Турал Исмаилов.