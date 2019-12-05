https://news.day.az/politics/1182611.html Новые назначения в Аппарате Кабинета министров Азербайджана
Новые назначения в Аппарате Кабинета министров Азербайджана
В Аппарате Кабинета министров Азербайджана проведены новые кадровые назначения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, распоряжением премьер-министра Азербайджана Фахри Яшар оглу Исмаилов назначен помощником премьер-министра.
Другим распоряжением премьер-министра Фейруз Ревайет оглу Мустафаев назначен на должность заведующего отделом строительства, градостроительства и коммунального хозяйства Аппарата Кабмина.
Отметим, что соответствующими распоряжениями премьер-министра Мехман Тагиев назначен заведующим отделом социальных вопросов, а Азер Амирасланов - заведующим экономическим отделом.
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