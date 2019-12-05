В Аппарате Кабинета министров Азербайджана проведены новые кадровые назначения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, распоряжением премьер-министра Азербайджана Фахри Яшар оглу Исмаилов назначен помощником премьер-министра.

Другим распоряжением премьер-министра Фейруз Ревайет оглу Мустафаев назначен на должность заведующего отделом строительства, градостроительства и коммунального хозяйства Аппарата Кабмина.

Отметим, что соответствующими распоряжениями премьер-министра Мехман Тагиев назначен заведующим отделом социальных вопросов, а Азер Амирасланов - заведующим экономическим отделом.