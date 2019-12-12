12 декабря в связи с 16-й годовщиной кончины Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева состоялось посещение памятника великому лидеру в парке Гейдара Алиева в стамбульском районе Сарыер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Масим Гаджиев, председатель муниципалитета Сарыер Шюкрю Гендж, сотрудники муниципалитета Сарыер и консульства, дипломаты, официальные лица, представители интеллигенции, государственных организаций Азербайджана, действующих в Турции, СМИ и НПО.

Память великого лидера была с уважением почтена, к памятнику были возложены венки и цветы.

Участники церемонии также возложили цветы к установленному на этой территории бюсту основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.