25 октября по итогам голосования на генеральной ассамблее Международной астрономической федерации в Вашингтоне было принято решение о проведении в 2022 году в Баку Международного астронавтического конгресса. Такие конгрессы проводятся ежегодно, начиная с 1950 года, и служат платформой, объединяющей более чем шесть тысяч представителей космического сообщества, включая руководителей ведущих космических агентств, научных центров и международных организаций.

Проведение Конгресса астронавтики в Баку - наша очередная большая победа, сказал, принимая председателя ОАО "Азеркосмос" Рашада Набиева, Президент Ильхам Алиев. Поддержка решения о проведении очередного конгресса в Азербайджане, конечно, служит проявлением политического авторитета нашей страны, результатом доверия к Азербайджану, отметил глава государства.

В связи с проведением конгресса в Баку ожидается прибытие 6-7 тысяч зарубежных гостей, в том числе руководителей и представителей структур, определяющих технологическую повестку дня мира. Такое количество гостей и серьезная повестка требуют проведения большой организационной работы, которая возложена на ОАО "Азеркосмос".

Впрочем, Азербайджану не привыкать проводить крупные международные встречи. Да и в плане мероприятий космического толка у него опыт уже имеется. Ведь Международный астронавтический конгресс в 1973 году в первый и последний раз на территории СССР прошел именно в Баку. Тогда для проведения мероприятия в столице Азербайджана большие усилия приложил Общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Проведение конгресса в Баку спустя почти 50 лет после того памятного бакинского форума - достаточно символичное событие. За эти годы республика обрела независимость, стала ведущим государством региона, от которого многое зависит. Кроме того, Азербайджан ныне входит в космический клуб, а его спутники обслуживают третью часть земного шара.

Как отметили в "Азеркосмос", именно конгресс, проведенный в 1973 году под девизом "Космические исследования: влияние на науку и технику", заложил основу космонавтики в Азербайджане. Как результат, через год после проведения Конгресса в Баку, в стране был основан научный центр "Каспий", специализирующийся на исследовании природных ресурсов с помощью космических технологий. А в декабре того же года при Национальной Академии Наук Азербайджана свою деятельность в сфере космических исследований начало Бюро по конструкции космических устройств. В последующие годы около 3000 азербайджанских ученых и инженеров внесли свой ценный вклад в конструирование оборудований, служивших для советской космической программы, в частности на орбитальных комплексах Салют 7 и Союз Т-11.

Успехи же, достигнутые во всех сферах общества, включая сферы современных технологий и космической промышленности за последние несколько лет, являются фактором, который привел к тому, что Азербайджан снова примет представительный конгресс в 2022 году.

Сегодня Азербайджан является одним из немногочисленных членов космического клуба и укрепляет свои позиции в мировой космической промышленности, подчеркнули в ОАО. Благодаря поддержке Президента Ильхама Алиева, за последние пять лет Азербайджан вывел на орбиту три спутника. В 2013 году телекоммуникационный спутник "Azerspace-1", в 2014-м году - "Azersky" и в 2018-м году телекоммуникационный спутник "Azerspace-2" были запущены на орбиту. С помощью своих спутниковых проектов, Азербайджан уже несколько лет является членом мирового космического клуба, что демонстрирует силу и успешность политики главы государства.

Спутниковые проекты Азербайджана, наряду с удовлетворением спроса на спутниковые услуги внутри страны, также служат коммерческой цели. Они не только удовлетворяют соответствующие потребности страны, но и приносят Азербайджану реальный финансовый доход в виде иностранной валюты.

В начале текущего десятилетия, когда Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева вышел на рынок спутниковых услуг и начал реализовывать свои спутниковые проекты, были проведены обширные бизнес- и маркетинговые исследования рынка. В результате продуманной маркетинговой политики наряду с Кавказом, Европой и Ближним Востоком в зону покрытия азербайджанских спутников также были включены развивающиеся азиатские и африканские регионы, которые представляют особую значимость в сфере экспорта спутниковых услуг. И результаты не заставили себя ждать: на сегодняшний день доход, полученный от предоставленных азербайджанскими спутниками услуг, составляет 165 млн. долларов (согласно результатам первых десяти месяцев 2019 года), а с учетом прогнозов ожидается, что в ближайшие годы доходы будут расти и дальше.

С помощью молодых азербайджанских специалистов, управляющих спутниками на уровне международных стандартов, "Азеркосмос" транслирует более 200 радио- и телевизионных каналов на одну треть земного шара, обеспечивая надежную передачу данных и получение высококачественных спутниковых изображений в любой точке Земли. Тем самым, "Азеркосмос" занял присущее ему специфическое положение на конкурентном рынке спутниковых услуг, предоставляя услуги установившейся клиентской базе, которая включает более 30 стран из различных регионов мира, включая Европу, Африку, Ближний Восток, Кавказ, Центральную и Юго-Западную Азию.

Спутниковые проекты Азербайджана, конечно же, имеют огромное значение и в плане информационной безопасности страны. Сегодня наша страна полностью устранила зависимость от зарубежных стран в области телекоммуникационных услуг. "Азеркосмос" обеспечивает местные каналы непрерывным вещанием и транслирует передачи посредством своих же спутников. Оператор также дает местным телеканалам возможность неограниченного доступа для вещания и тем самым представления азербайджанских реалий миру.

Спутники Азербайджана служат также целям безопасности и обороны, учитывая тот факт, что страна находится в состоянии войны с Арменией. С помощью оптического спутника "Azersky" азербайджанская сторона ведет наблюдение за ситуацией на оккупированных территориях. Как отмечают в "Азеркосмос", имеются доказательства - спутниковые снимки, которые обсуждались на заседании ООН и которые доказывают, что на этих территориях армяне осуществляют нелегальную деятельность, такую, как преднамеренные пожары, разграбление месторождений полезных ископаемых, разрушение инфраструктуры. Регулярный мониторинг с помощью спутника "Azersky" создает для азербайджанской стороны огромные возможности для информирования мирового сообщества об этих незаконных процессах.

Отметим, что наличие у Азербайджана спутников очень беспокоит армянскую сторону, где запускаемые нашей страной космические аппараты рассматривают как используемые в "шпионских" целях. Отвечая на эти претензии, в "Азеркосмос" подчеркнули, что нет никаких оснований называть азербайджанские спутники спутниками-шпионами, так как с их помощью ведется мониторинг территории своего же государства.

У космической отрасли Азербайджана задачи гораздо шире и представления о ней у наших соседей явно слишком примитивны.

Как отметили в "Азеркосмос", так как национальные спутники в первую очередь нацелены на развитие экономики государства, на данный момент предпринимаются активные усилия для еще большего коммерческого использования ресурсов спутников "Azerspace-1", "Azerspace-2" и "Azersky". "Азеркосмос" также изучает экономические выгоды, которые Азербайджан может получить от запуска новых телекоммуникационных и низкоорбитальных спутников.

Продолжается реализация таких проектов, как CanSat Azerbaijan, Rocketry Azerbaijan, NewSpace Business Accelerator Program, NASA Space Apps Hackathon и других с целью развития космической промышленности и человеческого капитала.

И, конечно же, одной из важных задач, стоящих перед космической отраслью страны, сегодня является подготовка к конгрессу, который, нет сомнений, пройдет на самом высоком уровне.

Лейла Таривердиева