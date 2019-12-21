Молдавское представительство Бакинского международного Центра мультикультурализма и посольство Азербайджанской Республики в Молдове открыли социальный межкультурный проект "HAPPY NATIONS".

Как стало известно Day.Az, целью проекта является продвижение азербайджанской модели мультикультурализма, идей дружбы наций, этнических групп через знакомство с культурой и национальными кухнями народов, проживающих в стране, регулярно приглашая представителей посольств и миссий, аккредитованных в республике Молдова.

Проект инициирован и реализован посольством Азербайджанской Республики в Молдове. Мастер-класс провела советник дипмиссии Лейла Оружова.

Элитный столичный ресторан "Пушкин 1820" гостеприимно предоставил один из своих уютных и празднично оформленных залов для мероприятия.

Директор представительства Бакинского международного Центра мультикультурализма Аурелия Григориу, рассказывая о проекте, отметила, что тема толерантности является наиболее актуальной темой настоящего времени. А признание мировым сообществом Азербайджана одной из самых толерантных стран мира сегодня по праву принимается как одно из основных достижений республики. Достижения Азербайджана в области толерантности и мультикультурализма признаны на европейском и мировом уровнях и подлежат обобщению и распространению по всему миру, как наиболее реальная альтернатива негативным проявлениям национализма, нацизма и различного рода вражде, сказала Григориу.