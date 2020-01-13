Gradator.ru уже пытался обратить внимание ответственных структур в России на деятельность газеты армян России "Еркрамас", которая разжигает в Российской Федерации человеконенавистническую пропаганду, выступает с позиций, противоречащих интересам РФ, и работает на осложнение отношений России с ее международными партнерами.

Газета "Еркрамас" нагло позиционируется, как один из учредителей Всероссийского конгресса прессы (2001 г.) и победитель (!) Всероссийского форума молодых журналистов (2001 г.). Более того, на сайте, проповедующем насилие и межнациональные конфликты, в том числе внутри многонациональной России, указывается, что Интернет-сайт http://yerkramas.org/ был признан "лучшим этническим информационным сайтом России" (2000 г.), а газета признана "лучшим этническим изданием юга России" в 2002 году.

Тот факт, что юг России уже давно стал де-факто армянским, как и российский Сочи, который армяне уже окрестили "вторым Ереваном", во многом объясняет, что в южных регионах России "лучшим" мог быть признан только армянский ресурс в силу арменизации региона.

И кто может представлять интересы этого региона в Госдуме? Безусловно, проплаченный армянами депутат, каковым уже на протяжении многих лет является вице-спикер ГД Константин Затулин.

А что же в Москве? Почему в столице РФ ни одна из ответственных структур не реагирует на армянский беспредел в российском информационном пространстве? Почему бездействует Роскомнадзор?

И в Москве у армян все схвачено?! И здесь все утонуло в сетях армянского лобби?!

Как иначе объяснить, что все ведущие СМИ в России управляются армянами, что российские ресурсы под управлением армян пропагандируют культ армянских фашистов и террористов, что безнаказанно функционируют преступные армянские ресурсы типа "Еркрамас", которые еще и получают престижные премии в России?

Кто может покровительствовать тому же "Еркрамасу" в Москве? Конечно, влиятельная армянская диаспора в России, те же Симоньян, Худавердян, Джазоян, Абрамян...

Мы уже просили обратить внимание, что на центральном баннере электронной газеты армян России "Еркрамас" фигурирует изречение фашистского колаборациониста Гарегина Нжде: "Не должно быть ни одного дня без борьбы с турком".

В самом этот тезисе содержится призыв к преступлению, агрессии, терроризму. В этом случае речь идет о соответствующей статье уголовного кодекса!

Недавно это издание опубликовало статью "Кому мешает Нжде?", где, выступая с позиций, противоречащих идеологическим и общественно-политическим ориентирам российского общества, обеливает и опять навязывает россиянам своего фашиста, вина которого всесторонне доказана.

Почему армянским изданиям в России позволяют вести эту ненавистническую пропаганду, а тем более цитировать и героизировать фашиста Нжде в России, боровшейся с фашизмом?

Но поскольку не реагирует Роскомнадзор, российские активисты готовы обратиться с запросом в соответствующие структуры, чтобы деятельность этой вредоносной газеты была приостановлена в России. С таких позиций пусть вещают в Армении, где героизируют фашистов и террористов. Это их выбор, но не наш!

Кроме того, едва ли не каждая вторая статья этого провокационного издания носит оскорбительный, клеветнический характер против ряда стран, что может вызвать справедливое возмущение у дружественных партнеров России.

Газета действует в российском правовом поле, и фактически призывает русскоязычную аудиторию к ненависти и агрессивным действиям по отношению к представителям народов, с которыми враждует Армения.

Армянские политические круги постоянно запускают в сеть серию провокативных материалов против Азербайджана, Турции, руководства этих стран, которые сегодня выступают важными партнерами России в регионе, в отличие от переориентировавшейся на Запад Армении.

Это в Армении выгоняют и оскорбляют русских, называя их оккупантами, а не в том же Азербайджане, куда растет поток русских туристов.

Армянские политтехнологи и СМИ, направляемые соответствующими армянскими службами, пытаются дезинформировать российскую общественность, используя подконтрольные им СМИ.

Армянские тезисы-фальшивки транслируются в сети посредством как собственно армянских, так и фигурируемых в зоне ru якобы российских медиаресурсов.

Вброс в медийное поле фейков преследует ряд конкретных целей. Прежде всего, свалить с больной головы на здоровую, направить общественное мнение России в нужном армянским националистам направлении. Чтобы и далее засорять и фрагментировать российское информационное поле, преследуя собственно армянские интересы: им нужен контроль над российскими умами, чтобы в свое время уверить россиян, что юг России всегда был армянским, а фашист Гарегин Нжд и террористы Дро и Мелконян - "герои" русского народа.