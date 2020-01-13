В трагическую ночь с 19 на 20 января главари Народного фронта прятались у родни и друзей. Об этом сказал в интервью Day.Az руководитель аналитического центра "3view" Рауф Раджабов.

О событиях в Баку, происходивших с 13 января по 20 января 1990 года, на первый взгляд, знают все в Азербайджане и Армении, но не каждый может рассказать о том, как все в действительности происходило.

Существует цепочка событий, предшествовавшая событиям 20 января. События 13 января 1990 года и в последующие дни разворачивались задолго до произошедшей трагедии. Уже с конца 1989 года в Баку в каждом районном отделении внутренних дел (РОВД) у личного состава милиции было отобрано штатное табельное оружие. Вместе с тем, все РОВД Баку были "укреплены" группами по 100 человек, откомандированными из Москвы. Иными словами, все эти действия имели одну цель: обезоружить бакинскую милицию, сделать ее неспособной влиять на правопорядок в столице Азербайджана.

Следует отметить, что 13 января 1990 года состоялось заседание Правления НФА, на котором было принято противоречащее не только республиканскому и союзному законодательству, но и Уставу этой организации решение о формировании Национального совета обороны (НСО) и передаче ему всех своих функций. В совет вошли Неймат Панахов, Этибар Мамедов, Рагим Газиев, Халиг Бахадур и возглавивший его Абульфаз Алиев (позднее Эльчибей).

Сразу после образования НСО был проведен митинг, на котором прозвучал призыв выходить на улицы и площади, строить баррикады, блокировать расположение войсковых частей, создавать блокпосты на въездах в город. Там же на площади стало известно, что в поселке Баил армяне убили одного и тяжело ранили другого азербайджанца, пытавшихся проверить наличие в их квартире оружия. Именно это известие послужило спусковым крючком для спровоцированных КГБ СССР столкновений радикально настроенной части беженцев из Армении с остававшимися в Баку армянами.

Могу утверждать, как участник этих событий, с начала января 1990 года в Баку стали прибывать крупные формирования ВВ СССР. К 11 января 1990 года в Баку и его окрестностях было сосредоточено 12 тысяч внутренних войск МВД СССР. Если добавить к ним тысячу вэвэшников из гостиницы "Нахичевань" и несколько тысяч солдат и офицеров, размещенных в сальянских казармах, становится очевидным, что сил для предотвращения беспорядков, происходивших в Баку с 13 по 15 января, было достаточно, и никакой необходимости во вводе новых войск не имелось!

Беспорядки в Баку были ликвидированы уже 15 января 1990 года объединенными силами бакинской милиции, отряда воинов-афганцев примерно 150 человек и рядовых членов НФА. Были спасены десятки тысяч людей. Хотя избежать жертв среди этнических армян-коренных бакинцев не удалось. Многие азербайджанские семьи прятали у себя знакомых армян. Это было сплошь и рядом, и этот факт признавали потом большинство спасенных людей...

Однако эта де-факто армейская дивизия до 20 января не предпринимала никаких действий и даже не пыталась предотвратить агрессивные действия провокаторов, а таковые имели место. Они получили команду ждать результатов провокаций! Кстати, в ночь с 19 на 20 января моей группой из числа воинов-афганцев были задержаны десятки автомобилей, в которых были по 2-3 человека, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Все автомобили были марки "Москвич-412", причем старой модели. У них отсутствовали глушители, и поэтому создавался шумовой эффект. В том числе из-за этого шума город находился в состоянии некоего ажиотажа. Было видно, что действия провокаторов, учитывая их организованность, координировались из единого центра. В основном свою деятельность они осуществляли в микрорайонах (1,2,3,4,5,9) столицы. Выкриками из автомобилей они призывали горожан двинуться в сторону станции метро "11-я Красной армии" (ныне "20 января") и сумгайытского шоссе. В этих местах пересекались маршруты продвижения войск, подтягивавшихся к городу с нескольких направлений. Кроме того, недалеко располагались и сальянские казармы.

Что же касается пикетов, на самом деле они преградой для военнослужащих не являлись и больше носили символический характер. Те же вэвэшники, пикетированные до того с трех сторон, в ночь на 20 января, в считанные минуты выломав окна и двери гостиницы, оказались на свободе и напали на безоружных людей. Я уже не говорю о бронетехнике, которая в какие-то мгновения превратила в груду металлолома автобусы и легковушки, стоявшие в пикетах возле сальянских казарм и станции метро "20 января".

Другими словами, как только провокаторы выполнили свою задачу, ожидавшие своего часа группы ВВ СССР приступили к осуществлению своей части операции в ночь с 19 на 20 января 1990 года.

Лидеры НФА, узнав около 18 часов 19 января о том, что войска войдут в город в 00.00, не пытались убедить людей на баррикадах разойтись по домам. Из-за боязни за свою жизнь на баррикадах ночью с 19 на 20 января не было ни одного лидера НФА. Как они признавались позже, кто пересидел ту страшную ночь у друга, кто у брата, свата и прочей родни. Люди, часами разглагольствовавшие о том, что национально-освободительное движение порой требует массу жертв, в качестве таковых видели кого угодно, но только не себя.

Самое главное - они до сих пор не покаялись. А ведь на совести целого ряда нынешних партийных лидеров, выросших из шинели НФА, не только халатность и трусость 20 января 1990-го, но и промахи и преступления 1992-1993 годов. Более того, с их стороны то и дело делаются попытки записать героизм павших на свой счет, заработать задним числом политические очки.