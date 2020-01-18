Именно она, наша память, придает нам силы жить, поэтому человек и дорожит своей памятью. Мы все знаем о случаях потери человеком памяти, знаем и о том, что память можно стереть и лишить человека возможности помнить своё прошлое.



Но нельзя, невозможно стереть память народа.



Нельзя стереть из народной памяти эти страшные воспоминания - воспоминания о событиях 20 января 1990 года.



Прошло 30 лет, а память отказывается забывать те трагические часы и дни. Об этих днях и часах, о погибших в те трагические дни наших земляках, о единении всего народа и говорили выходцы из Азербайджана, собравшиеся в Ашкелонском отделении международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз", передает Day.Az.



Мероприятие было посвящено 30-летию Черного Января.



Членов ассоциации приветствовала первый заместитель мэра города Ашкелона София Бейлин. Являясь членом общественного совета ассоциации "АзИз", Бейлин активно поддерживает работу ассоциации.



На мероприятии выступил президент ассоциации Лев Спивак. Выступили также кинодраматург Ифраим Абрамов, Илья Москович - председатель Ашкелонского отделения ассоциации, внучка автора гимна Азербайджана Ягут Абдуллаева, Микаил Абдуллаев, Бэлла Фридман, Алик Джафаров, Халид Шихалиев.

Все они доверительно делились своими воспоминаниями, с теплотой и грустью говорили о тех тяжелых днях, с неподдельной любовью и ностальгией вспоминали родной Баку.



И ещё говорили о том, что за все эти годы никто не понес наказания за вероломное вторжение в Баку, за гибель невинных людей, за многочисленные жертвы, за страх и ужас тех тяжелых дней.



