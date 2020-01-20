https://news.day.az/politics/1195616.html Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с соучредителем компании “Carlyle Group”
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с соучредителем компании “Carlyle Group”
20 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с соучредителем компании "Carlyle Group" Девидом Рубинштейном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ,
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